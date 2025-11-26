Dopo la fortunata prima edizione del 2024 che ha riscosso interesse all’interno della comunità universitaria, il CUS Catania, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti del Comitato per lo Sport Universitario (CSU), organizza per il secondo anno consecutivo i “Christmas Games”, i tornei goliardico-sportivi riservati al mondo studentesco, accademico e amministrativo dell’Università di Catania.

L’iniziativa, infatti, è rivolta a tutti gli studenti universitari regolarmente iscritti per l’Anno Accademico in corso, nonché ai docenti, al personale tecnico-amministrativo, agli specializzandi, ai dottorandi e anche agli studenti internazionali partecipanti al programma Erasmus+.

La seconda edizione dei “Christmas Games”, si svolgerà mercoledì 17 dicembre 2025, con inizio alle ore 17.00, negli impianti sportivi della Cittadella Universitaria di Catania.

I “Christmas Games” sono stati strutturati per salutare l’anno 2025, prima della pausa natalizia delle lezioni, in modo spensierato seppur competitivo, e dare al contempo agli studenti universitari l’opportunità di confrontarsi con i colleghi di diversi Dipartimenti e perché no, anche con i docenti e i dipendenti amministrativi. Un’occasione per condividere attraverso lo sport e i giochi, l’esperienza di un progetto che si costruirà nel corso delle settimane per poi approdare ai Games veri e propri.

Tanti tornei previsti quante le discipline suddivise tra quelle più prettamente sportive come il Calcio a 5 maschile, la Pallavolo femminile, il Tennistavolo maschile e quello femminile, e il Tiro alla fune (misto), e quelle di ragionamento quali la Briscola (misto); lo Scopone scientifico (misto), gli Scacchi (misto), o di puro divertimento come il Calcio balilla (misto).

Iscrizione, tempi e modalità

Ogni Team dovrà designare un referente responsabile, che manterrà i contatti con il Comitato Organizzatore (C.O.). Il referente designato sarà tenuto a comunicare al C.O. l’elenco nominativo degli atleti componenti le squadre del proprio Team, compilando gli appositi moduli predisposti dal Comitato (scaricabili anche dal sito istituzionale del Cus Catania), che vanno trasmessi all’indirizzo e-mail: sportuniversitario@cuscatania.it entro e non oltre l’inderogabile scadenza del 12 dicembre 2025, data di chiusura delle iscrizioni.

Non è previsto alcun vincolo relativo al numero di Team per Dipartimento. Ciascuna squadra potrà essere costituita da partecipanti appartenenti a Dipartimenti differenti.

La partecipazione ai “Christmas Games” è subordinata al possesso della CUS Card valida per l’anno sportivo 2025/2026.

Regolamento e bonus

Gli atleti/giocatori potranno iscriversi a (1) un solo torneo e far parte di una (1) sola squadra, pena l’eliminazione del Team. Non saranno consentiti spostamenti di giocatori tra squadre diverse, anche in caso di eliminazione della squadra di appartenenza. Il Comitato Organizzatore (C.O.) si riserva la facoltà di modificare la formula dei tornei in funzione del numero complessivo delle squadre iscritte.

Ogni squadra che includerà tra i propri atleti, almeno uno (1) studente Erasmus riceverà 10 punti che si aggiungeranno a quelli conquistati dal Team.