Svelati il nome e la grafica del Logo del 21° Palio d’Ateneo, in programma dal 13 al 15 maggio, selezionato dalla commissione tecnica del CUS Catania tra i tantissimi elaborati pervenuti dagli studenti dell’Università di Catania regolarmente iscritti per l’anno accademico 2025/2026 che hanno partecipato al bando di concorso di idee per creazione del Logo della XXI edizione.

È stata la prima volta che il CUS Catania ha indetto un bando di concorso legato al Palio d’Ateneo, e la risposta è stata oltre modo positiva. Un’opportunità riservata esclusivamente agli studenti universitari per stringere ancora di più il legame con il Palio che ogni anno richiama sempre più partecipanti.

Il bando richiedeva la creazione di un’immagine che rappresentasse lo spirito del Palio, con l’indissolubile mix di sport, goliardia e appartenenza universitaria. Gli elementi richiesti indispensabili erano: la presenza della dicitura: “XXI Palio d’Ateneo – Catania 2026”; elementi grafici che richiamassero lo sport e la città di Catania e che avesse un design versatile per applicare il Logo sulle T-shirt, materiale promozionale e nella comunicazione nei social media.

“L’ETNA IN MOVIMENTO” È IL LOGO DELLA 21° EDIZIONE DEL PALIO D’ATENEO 2026

Dalla fusione di due simboli iconici per Catania e per il Centro Universitario Sportivo etneo, quali l’Etna che esprime l’identità e la forza della città dell’Elefante, e la figura di un atleta in corsache rimanda al dinamismo e allo spirito sportivo, nasce il logo vincitore del bando di concorso che sarà utilizzato ufficialmente nei canali di comunicazione del CUS Catania dedicati al Palio d’Ateneo.

“L’Etna in movimento” dal design stilizzato minimalista, che sprigiona la forza dell’Etna e l’energia sportiva che incarna lo spirito del Palio, è il logo realizzato da Michelangelo Portuesi iscritto al secondo anno del Corso di laurea in Scienze e Lingue per la comunicazione del Disum – Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania.

Con la proclamazione del logo vincitore, la macchina operativa del 21° Palio d’Ateneo – tra l’organizzazione del CUS Catania, il Comitato studentesco per lo sport e le squadre dei vari Dipartimenti pronte per la “tre giorni di gare goliardiche universitarie” -, ha ufficialmente acceso i motori pronta a scaldare gli animi degli studenti.

“Il Palio d’Ateneo – ha detto Massimo Oliveri, presidente del CUS Catania – è un’iniziativa diventata nel tempo una vera e propria festa dello sport, anche se vissuto con spirito goliardico, pensata unicamente per gli studenti dell’Università di Catania che, per l’occasione sospenderà le lezioni didattiche per consentire la partecipazione. I quasi 3.300 studenti-atleti, suddivisi in 13 squadre, che lo scorso anno si sono sfidati nelle 40 discipline previste, sono la prova di quanto il Palio sia un evento atteso e molto partecipato dagli studenti. Per questa 21° edizione abbiamo introdotto anche i tornei di tennis individuali maschili e femminili. E visto che il Palio è divertimento puro, gli studenti saranno chiamati anche a cimentarsi nella realizzazione di un video canoro per la partecipazione al Contest “Tutti cantano al Palio” seguendo uno specifico genere musicale”.