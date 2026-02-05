Nato a Catania nel 1968, Fagone rappresenta un’anomalia meravigliosa: un siciliano che si innamora della velocità sui pattini in una terra di sole. La sua carriera si divide in due vite distinte, separate da un tragico destino ma unite da una forza di volontà fuori dal comune.

1. La prima vita: il re dello Short Track

Fagone è stato uno dei pionieri dello Short Track (il pattinaggio di velocità su pista corta) in Italia. In un’epoca in cui questa disciplina era ancora semisconosciuta, lui portò il calore della Sicilia sul ghiaccio mondiale.

2. L’incidente e la svolta

Nel 1997, all’apice della carriera e mentre si preparava per le Olimpiadi di Nagano ’98, la sua vita cambia drasticamente. Un gravissimo incidente in moto gli causa l’amputazione di una gamba. Per molti sarebbe stata la fine della carriera sportiva, ma per Orazio è stato solo l’inizio di una nuova sfida.

3. La seconda vita: il Para Ice Hockey

Dopo un periodo di riabilitazione, Fagone non abbandona il ghiaccio. Decide di rimettersi in gioco in uno sport durissimo: l’Ice Sledge Hockey (hockey su slittino).

Torino 2006: Proprio nell’edizione italiana dei Giochi, Orazio fa il suo ritorno olimpico (stavolta ai Giochi Paralimpici). È un momento di un’intensità emotiva incredibile: l’ex campione olimpico che torna a difendere i colori azzurri in una veste nuova.

L’eredità: Diventa il volto e il motore del movimento paralimpico invernale italiano, partecipando anche ai Giochi di Vancouver 2010.

Perché è un simbolo per Milano-Cortina 2026?

Oggi Orazio Fagone è considerato un ambasciatore eterno dei valori olimpici. La sua storia viene spesso citata durante i preparativi per Milano-Cortina 2026 per spiegare che:

Lo sport non ha barriere geografiche: Si può nascere a Catania e diventare i numeri uno al mondo sul ghiaccio. La resilienza è tutto: La transizione da campione olimpico a campione paralimpico è una delle parabole più ispiratrici dello sport italiano.