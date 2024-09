Il Cus Catania si piazza al quarto posto in Italia nella canoa polo, un risultato che supera le aspettative per la squadra etnea, neopromossa in serie A, e capace di arrivare fino alle semifinali scudetto. Partendo dal sesto posto in classifica al termine della stagione regolare, i ragazzi guidati da Fabio Sauro hanno compiuto un’altra impresa nell’evento conclusivo del campionato, disputato a Cagliari, vincendo i quarti di finale contro l’Idroscalo Club in due partite (la sfida si giocava al meglio delle tre). Dopo aver ottenuto una vittoria per 5-3 nel primo incontro, i cusini hanno replicato in gara 2, trionfando in un emozionante match finito 7-6 ai tempi supplementari con golden gol.

La semini finale e finale per la canoa polo

In semifinale, il Cus Catania ha affrontato la Pro Scogli Chiavari, una squadra che vanta numerosi titoli nazionali e internazionali, perdendo 7-2 in gara 1 e 5-4 in una combattutissima gara 2.

Nella finale per il terzo posto, il Cus ha incontrato la Canottieri Ichnusa. In questo caso si è giocato in gara unica e la formazione di Sauro ha chiuso il primo tempo in vantaggio, ma i sardi sono riusciti a pareggiare nei minuti finali e vincere 4-3 ai supplementari grazie al golden gol. Nonostante qualche occasione mancata, il Cus Catania può essere orgoglioso del percorso che li ha portati a conquistare un ottimo quarto posto.

Le dichiarazioni dell’allenatore Sauro e del presidente del Cus

“Questi ragazzi mi hanno regalato un’altra grande soddisfazione – ha dichiarato l’allenatore Fabio Sauro, anche selezionatore della nazionale Under 21 -. Già la qualificazione ai playoff, da neopromossi, è stata un grande risultato. A Cagliari, contro l’Idroscalo, abbiamo giocato due partite straordinarie, dimostrando lucidità e coraggio nel vincere al golden gol nella seconda. In semifinale, contro Chiavari, pur essendo sfavoriti, abbiamo tenuto testa e giocato alla pari in gara 2. Nella finale per il terzo posto, siamo stati in vantaggio fino agli ultimi secondi. Sono orgoglioso della squadra e del lavoro svolto da tutto lo staff e da Mario Pandolfo, responsabile della sezione. Bravi tutti.”

Il presidente del Cus, Luigi Mazzone, ha aggiunto: “Una stagione straordinaria per la canoa polo del Cus Catania. Terzo posto in Coppa Italia, secondo posto nazionale con l’Under 21, promozione della seconda squadra in A1 e infine questo magnifico quarto posto. Questi risultati confermano il Cus come una delle eccellenze italiane in questo sport. Grande merito va a Fabio Sauro, riconosciuto per il suo talento a livello internazionale, a Mario Pandolfo, e naturalmente ai nostri giocatori che hanno dimostrato la validità della nostra linea verde, scelta vincente”.

La squadra di atleti etnei

La squadra del Cus Catania che a Cagliari ha conquistato il quarto posto a livello nazionale

Loris D’amico

Davide Novara

Gianluca Distefano

Marcello Alescio

Simone Mirabile

Giovanni Caruso

Federico Romano

Leon Konrad

Allenatore: Fabio Sauro

Dirigente: Mario Pandolfo