Il mondo del tiro a segno e rapido siciliano si prepara ad affrontare due settimane particolarmente intense e cariche di aspettative. Dal 10 al15 settembre, infatti, sette atleti di tiro a segno provenienti dalla Sicilia si recheranno a Bologna per partecipare ai campionati italiani, un evento di grande rilievo in cui avranno l’opportunità di sfidare atleti di livello nazionale e internazionale. Tra i concorrenti, figurano nomi di rilievo, come gli olimpionici Paolo Monna e Federico Maldini.

I siciliani in gara per il tiro a segno

Tra i partecipanti siciliani di tiro a segno spicca il nome di Carla Consoli, già campionessa italiana, che parteciperà a ben tre diverse discipline: pistola ad aria compressa, pistola automatica e pistola sportiva. La sua esperienza e abilità la rendono una delle atlete da tenere d’occhio, con grandi possibilità di ottenere risultati eccellenti.

A rappresentare la categoria maschile ci sarà Gregorio Marchese, un veterano del tiro a segno che gareggerà nella disciplina di carabina ad aria compressa. Marchese, con alle spalle una lunga carriera, sarà affiancato da due promettenti atlete juniores: Amy Lee Marchese e Laura Monforte, entrambe provenienti dalla sezione di Catania. Queste giovani tiratrici hanno già dimostrato di avere il talento necessario per competere ad alti livelli e cercheranno di consolidare il loro percorso con prestazioni di rilievo in questa competizione nazionale.

Tra i partecipanti più giovani spiccano: Alessia Carbonaro, Lisa Rapisarda e Caterina Spampinato, tutte impegnate nelle gare di carabina ad aria compressa e carabina 3 posizioni. Queste tre giovanissime atlete, che rappresentano il futuro del tiro a segno siciliano, partono con ottime possibilità di salire sul podio. Già in passato hanno dato filo da torcere agli avversari

Campionati nazionali di tiro rapido

Dal 19 al 22 settembre 2024, a Pisa, si terranno i campionati nazionali di tiro rapido sportivo, una competizione che vedrà protagonisti numerosi atleti provenienti da tutta Italia. Tra questi, la sezione di Catania si distingue per un numero considerevole di partecipanti qualificati che si preparano a sfidare i migliori tiratori del Paese.

I siciliani in gara per il tiro rapido

Sono ben 11 gli atleti di Catania che hanno ottenuto la qualificazione per i campionati nazionali di tiro rapido. I primi a scendere in campo saranno Antonino Molino e Fabio Strano, rispettivamente nelle specialità monofilare e minirifle. Subito dopo, Francesco Caltabiano e Antonino Tirendi si sfideranno per il titolo nella categoria 22LR. Antonino Tirendi tornerà poi in gara per difendere il titolo di campione italiano di optics, già ottenuto nell’anno precedente.

La competizione si concluderà con gli eventi di semiauto, dove vedremo all’opera: Francesco Bonina, Riccardo Busi, Agata Di Buono, Gabriele Di Muni, Francesco Pennisi, Aurelio Puglisi, oltre ai già citati Antonino Tirendi, Antonino Molino e Francesco Caltabiano.