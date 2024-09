La Nuoto Catania ha ufficializzato l’arrivo di Luca Orlando, giovane promessa del nuoto pallanuotistico, per la stagione 2024/2025. Nato a Taranto nel 2003, Luca ha iniziato il suo percorso sportivo presso il Circolo Canottieri Napoli, uno dei club più rinomati nel panorama nazionale. Proprio con la squadra napoletana, Orlando ha fatto il suo debutto in Serie A2, dimostrando da subito grandi qualità e un talento in costante crescita.

Ora, con l’approdo alla Nuoto Catania, Orlando si prepara a fare un ulteriore salto di qualità in una piazza ambiziosa e ricca di tradizione sportiva. La società catanese punta su di lui per rafforzare la squadra e puntare a traguardi importanti nella prossima stagione.

Luca rappresenta un investimento per il futuro, ma anche una garanzia di presente, vista la sua esperienza maturata in A2. L’entusiasmo e la determinazione del giovane tarantino si integrano perfettamente con la filosofia della Nuoto Catania, che mira a crescere puntando sui talenti emergenti.

Le parole di Luca Orlando

Luca ha commentato il suo ingresso nella squadra di nuoto Catania con parole cariche d’emozione: “sono entusiasta del mio arrivo qui a Catania, mi sto ambientando al meglio con la città e già mi sento parte dello spogliatoio. Ho inseguito a lungo la possibilità di confrontarmi con palcoscenici di A1 e, non appena sono stato chiamato, ho colto l’occasione al volo perché questa società per me rispecchia particolarmente i principi di questo sport, per la grinta e i valori che si portano in acqua ed in ogni singolo allenamento. Il mio obiettivo personale per questa stagione è sicuramente di proseguire nel percorso di crescita nonché il raggiungimento degli obiettivi societari”.

Le dichiarazioni del direttore sportivo Pippo Leonardi

Con questo ultimo colpo si chiude dunque la sessione di mercato 24/25 della nuoto Catania guidata dal dirigente Peppe Corsello insieme al direttore sportivo Pippo Leonardi che ha commentato con entusiasmo l’arrivo di Luca Orlando: “la nostra campagna acquisti si chiude con l’arrivo di Luca Orlando. Giocatore giovane di appena 21 anni che però nelle ultime stagioni ha militato in squadre di A2 che hanno sempre raggiunto i play off promozione. Al di là del curriculum siamo convinti di aver aquisito un ragazzo che ci potrà sicuramente dare una mano d’aiuto importante per raggiungere il nostro obiettivo per la prossima stagione di Serie A1.Luca ha aderito con entusiasmo al nostro progetto e siamo fiduciosi che potrà crescere in un ambito più competitivo inserendosi al meglio nel nostro giovane gruppo.

Benvenuto Luca!”