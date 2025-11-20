Dal 6 al 22 febbraio 2026, l’Italia ospiterà le nuove Olimpiadi Invernali, distribuite su diverse regioni tra cui Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Con un’area complessiva di 22.000 km quadrati, questi Giochi rappresenteranno l’edizione più diffusa nella storia italiana delle Olimpiadi invernali. Per l’Italia sarà la terza volta come paese ospitante, dopo Cortina nel 1956 e Torino nel 2006.

La partenza della Fiamma Olimpica

Il 6 dicembre 2025 partirà da Roma la famosa Fiamma Olimpica, che arriverà a Milano il 6 febbraio 2026. Questo viaggio attraverso tutta l’Italia rappresenta uno degli eventi più simbolici e patriottici legati ai Giochi, celebrando lo sport e l’unità nazionale.

La tappa siciliana della Fiamma Olimpica

Dal 15 al 19 dicembre 2025, la Fiamma farà tappa in Sicilia, attraversando 29 comuni e otto siti riconosciuti dall’UNESCO. Il percorso inizia a Castelvetrano e prosegue attraverso Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e Monreale, concludendo la prima giornata a Palermo. Il giorno successivo toccherà Cefalù, Enna, Piazza Armerina, Caltanissetta e Lampedusa, per poi proseguire verso Agrigento, Licata, Gela, Caltagirone e Ragusa.

Il percorso costiero continua fino a Marzamemi e Porto Palo, con arrivo a Noto. Successivamente la Fiamma si dirige verso Priolo Gargallo, Augusta e Lentini, attraversando l’entroterra fino a Nicolosi e il Parco dell’Etna. L’ultima giornata siciliana vedrà la Fiamma raggiungere Acireale, Giarre, Taormina e infine Messina, ultima tappa regionale del viaggio.