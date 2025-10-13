Un sospetto caso di intossicazione alimentare si sarebbe verificato presso la mensa universitaria ERSU del CUS dell’Università degli studi di Catania. Alcuni studenti universitari avrebbero accusato malori dopo aver consumato il pasto presso la mensa universitaria ERSU, situata all’interno del CUS. L’episodio si sarebbe verificato nella giornata di giovedì e, secondo quanto appreso, almeno una decina di studenti avrebbe riportato sintomi compatibili con una possibile intossicazione alimentare, come nausea, dolori addominali e vomito. Alcuni di loro si sarebbero recati presso strutture ospedaliere per effettuare gli accertamenti del caso. La notizia si è diffusa rapidamente tra la comunità studentesca, generando preoccupazione e richieste di chiarimenti.

Mensa del CUS sotto osservazione: interviene l’ASL

A seguito della segnalazione, le autorità sanitarie competenti sarebbero intervenute per effettuare i controlli igienico-sanitari all’interno della mensa. L’Azienda Sanitaria Locale avrebbe così disposto il prelievo di campioni di cibo e materiali, avviando analisi specifiche per individuare la possibile presenza di agenti patogeni o altre forme di contaminazione.

ERSU Catania avrebbe quindi dichiarato di aver attivato tutte le procedure previste per situazioni emergenziali, collaborando con le autorità preposte al fine di chiarire quanto accaduto. Al momento, le cause dell’intossicazione non sono ancora state ufficialmente confermate, ma l’ipotesi più accreditata resta quella di una contaminazione alimentare.

Allarme tra gli studenti del CUS: richieste di sospensione del servizio

La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra gli studenti, in particolare tra coloro che frequentano quotidianamente la mensa del CUS. A tal proposito, l’associazione Crediamoci ha raccolto testimonianze relative ai pasti serviti, inoltre ha segnalato tempestivamente l’accaduto all’Ufficio Ristorazione di ERSU, richiedendo verifiche immediate sulla qualità e sicurezza dei pasti erogati, chiedendo trasparenza e accertamenti rigorosi.

In una nota, l’associazione avrebbe evidenziato la necessità di intensificare i controlli interni e avrebbe avanzato la richiesta di una sospensione temporanea del servizio fino al termine delle verifiche sanitarie. La mensa è rimasta comunque operativa, sebbene diversi studenti abbiano preferito non consumare i pasti in attesa di ulteriori sviluppi.

I sintomi delle intossicazioni alimentari

I sintomi delle intossicazioni alimentari possono variare a seconda dei microrganismi che le hanno scatenate e delle quantità di cibo o bevande ingeriti. Tuttavia, in genere i principali disturbi con cui queste condizioni si manifestano sono di natura gastrointestinale e comprendono:

nausea;

vomito;

diarrea (anche con sangue o muco);

crampi allo stomaco e dolore addominale;

perdita di appetito.

Possono essere presenti anche sintomi più generali come:

febbre e brividi;

debolezza e stanchezza, anche molto intense;

dolori muscolari;

mal di testa;

sudorazione.

Quanto tempo dopo l’ingestione di alimenti e bevande compaiono i disturbi?

Il periodo di incubazione dipende dal tipo di intossicazione. Generalmente, comunque, i sintomi insorgono all’improvviso e piuttosto velocemente, di solito entro poche ore o pochi giorni, di rado entro qualche settimana, e come vedremo tendono a guarire rapidamente, senza necessità di particolari cure.

Dopo l’intossicazione al CUS, si chiede una revisione del sistema mense

L’episodio riporta l’attenzione sulle criticità del sistema di ristorazione universitaria, già oggetto in passato di segnalazioni da parte degli studenti. Questioni legate alla qualità del cibo, alla gestione dei fornitori e al rispetto delle normative igienico-sanitarie tornano al centro del dibattito.

All’interno della rappresentanza studentesca si fa strada l’ipotesi di una richiesta formale di revisione dei contratti in essere con i gestori delle mense, oltre a una maggiore trasparenza sulle procedure di controllo. Alcuni componenti del Consiglio degli Studenti starebbero lavorando a una proposta da presentare agli organi competenti.

Verso maggiore sicurezza e trasparenza nei servizi

In attesa degli esiti definitivi delle analisi dell’ASL, la comunità universitaria resta in attesa di risposte chiare. L’episodio verificatosi presso la mensa del CUS non è soltanto un campanello d’allarme sul fronte della sicurezza alimentare, ma solleva interrogativi più ampi sulla gestione dei servizi essenziali per la vita universitaria. In un contesto in cui il diritto allo studio si intreccia sempre più con la qualità dei servizi offerti, garantire standard adeguati non può essere considerata un’opzione, ma una responsabilità concreta e non rinviabile.

L’attenzione ora è puntata sugli esiti delle indagini sanitarie, ma anche sulle risposte che ERSU e l’Università sapranno fornire in termini di trasparenza, prevenzione e ascolto delle esigenze degli studenti.