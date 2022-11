Dalla “Luna del Ghiaccio” alle Geminidi: gli eventi astronomici di dicembre

Dicembre è arrivato: quali eventi astronomici, attendono l'ultimo mese dell'anno? Dalla "Luna del Ghiaccio" allo sciame meteorico, ecco cosa aspettarsi.

Il mese di novembre giunge al termine: sta per lasciare il posto a dicembre. L’ultimo, attesissimo, mese porta non porta con sé soltanto le festività natalizie ed il saluto al 2022: agli amanti dell’astronomia riserva anche eventi davvero interessanti.

Mentre la Terra si trova nella sua ultima fase del giro completo attorno al Sole, infatti, sarà possibile assistere ad alcuni eventi spettacolari.

Secondo quanto riportato da Meteo.it, già ad inizio di dicembre (tra il 7 e l’8) farà la sua comparsa la “Luna del Ghiaccio”: si tratta del tradizionale plenilunio di dicembre, reso ancor più speciale dall’occultazione di Marte durante la notte successiva. Il “pianeta rosso”, infatti, verrà nascosto dal satellite terrestre tra l’8 e il 9 dicembre.

Pochi giorni dopo, dal 13 dicembre in poi, sarà possibile alzare gli occhi al cielo e cercare le Geminidi: attive dal 3 al 19 dicembre, con picco tra il 13 e il 14 (momento nel quale si potranno vedere circa 120 “stelle cadenti” all’ora), questo sciame meteorico sembrerebbe originarsi nei pressi di Castore, la stella principale della costellazione dei Gemelli.

Le Geminidi saranno seguite dalle Ursidi, provenienti dalla costellazione dell’Orsa Minore, dai pressi della stella Beta Ursae Minoris: faranno la loro comparsa dal 16 dicembre, per farsi vedere almeno fino al giorno di Santo Stefano, con picco tra il 22 e il 23 dicembre.

Il 21 dicembre, si ricordi, inoltre, sancirà il passaggio dall’autunno all’inverno: sarà una giornata caratterizzata da più ore di buio rispetto a quelle di luce. Ultimo evento astronomico dell’anno, ma non per questo meno importante, sarà l’allineamento di Venere e Mercurio, in arrivo il 29 dicembre: giusto in tempo per salutare il 2022 e dare il benvenuto a un 2023 pieno, si spera, di altri spettacolari avvenimenti astronomici.