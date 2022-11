Assunzioni Poste Italiane, si cercano portalettere: come candidarsi

Assunzioni Poste Italiane: si prevedono per l'intero territorio nazionale 167 portalettere da inserire nel luogo di preferenza. Ecco come ed entro quando potersi candidare.

Assunzioni Poste Italiane: per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego stabile e statale, è già attivo e in scadenza un bando volto all’assunzione di ben 167 portalettere su tutto il territorio italiano. Ecco, di seguito, quali sono i requisiti, le modalità e la scadenza su come e quando potersi candidare per ricoprire il ruolo di porta lettere in Poste Italiane.

Assunzioni Poste italiane: i requisiti

Per tutti gli interessati ad entrare a far parte della realtà delle Poste italiane, la sede di lavoro prevista per il nuovo bando pubblicato è estesa a tutto il territorio nazionale. È, infatti, possibile poter specificare nelle apposite domande il luogo di preferenza nel momento in cui si compila. Ma vediamo, anzitutto, nello specifico, quali sono i requisiti richiesti per potersi candidare e sperare in un primo colloquio conoscitivo.

Per potersi candidare come portalettere occorre:

Essere capaci di guidare un motomezzo 125 a pieno carico;

a pieno carico; Essere in possesso di un diploma di scuola media superiore;

di scuola media superiore; Essere in possesso del patentino del bilinguismo (valido solo per la provincia di Bolzano).

Come fare domanda e scadenza

Effettuare la domanda di partecipazione per concorrere alle assunzioni Poste Italiane è semplice, bisognerà, infatti, inviare la propria candidatura online entro e non oltre le ore 23:59 di mercoledì 30 novembre 2022. In dettaglio, è necessario: Collegarsi all’apposito sito;

Selezionare la voce “posizioni aperte”/”portalettere”;

Inserire la propria e-mail;

Procedere con l’inoltro della domanda.

Assunzioni Poste Italiane: la selezione

Dopo aver proceduto con l’inoltro della domanda, solo i candidati che saranno individuati nella prima fase di selezione riceveranno, entro una settimana dalla scadenza dell’annuncio, un’e-mail contenente tutte le informazioni relative al processo di selezione.

La selezione, infatti, si compone di tre fasi ed è articolata in: