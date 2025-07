Concorso Funzionari Ministero della Giustizia 2025: l Ministero della Giustizia ha bandito un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 2.970 risorse a tempo indeterminato entro il 2025. Il bando è rivolto sia a diplomati sia a laureati, con due profili distinti: 370 posti per Funzionari UNEP (Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) e 2.600 posti per Assistenti giudiziari. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 29 agosto 2025.

Concorso Funzionari Ministero della Giustizia 2025: Profili richiesti e distribuzione dei posti

I 370 funzionari saranno inseriti negli uffici UNEP e saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle grandi città e ai distretti giudiziari più popolati. Tra le sedi previste ci sono Catania (14 posti), Milano (32), Roma (25), Palermo (13) e Firenze (32).

I 2.600 assistenti giudiziari, invece, andranno a rafforzare le cancellerie e i servizi di supporto alla giurisdizione. Anche in questo caso, i posti sono assegnati su base regionale, con 57 posti a Catania, 410 a Milano, 290 a Roma e Torino, e 60 a Palermo.

Requisiti di accesso al concorso

Per il profilo di Funzionario UNEP è richiesto uno dei seguenti titoli: laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea nelle aree giuridiche, economiche, politiche e sociali. Per il ruolo di Assistente giudiziario, invece, è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Tra gli altri requisiti figurano: maggiore età, cittadinanza italiana (o equiparata), godimento dei diritti civili e politici e idoneità fisica all’impiego.

Concorso Funzionari Ministero della Giustizia 2025: Come si svolge la selezione

Il concorso si articola in una prova scritta unica, distinta per ciascun profilo, composta da 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti. I temi variano a seconda del ruolo e spaziano dal diritto civile e penale alla conoscenza informatica e della lingua inglese.

Oltre alla prova scritta, è prevista anche una valutazione dei titoli di servizio, in particolare per chi ha già lavorato come addetto all’ufficio del processo. Non è prevista una prova orale.

Retribuzione, mansioni e scelta della sede

Lo stipendio netto mensile di un Assistente si aggira attorno ai 1.500-1.600 euro, mentre per un Funzionario può salire fino a 1.800-1.900 euro. Entrambi i ruoli offrono stabilità e possibilità di crescita nella Pubblica Amministrazione.

Le mansioni variano a seconda del profilo: i Funzionari UNEP coordinano le attività degli ufficiali giudiziari, mentre gli Assistenti si occupano dei fascicoli, delle notifiche e dell’assistenza alle udienze.

La sede di lavoro sarà scelta dai vincitori secondo l’ordine di graduatoria, una volta concluse tutte le fasi del concorso.

Concorso Funzionari Ministero della Giustizia 2025: Come candidarsi

La domanda va presentata esclusivamente online tramite il portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. È richiesto anche il possesso di una PEC personale e il pagamento di una quota di partecipazione pari a 10 euro.

Non è possibile indicare subito la sede preferita: sarà assegnata solo al termine della selezione, sulla base della posizione in graduatoria.