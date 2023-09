Assunzioni Croce Rossa, posti anche in Sicilia: le figure ricercate

Assunzioni Croce Rossa: sono diverse le figure ricercate, anche nelle sedi siciliane. Ecco come candidarsi e quali sono le mansioni.

Assunzioni Croce Rossa: in arrivo selezioni per reclutare nuovo personale nelle sedi. Tra queste, comprese anche quelle in Sicilia. Ecco quali sono le figure ricercate, con i requisiti necessari per poter inoltrare la propria candidatura.

Assunzioni Croce Rossa: le figure ricercate

Per quanto riguarda la Sicilia, la Croce Rossa è alla ricerca di diverse figure, con varie mansioni. Tra queste, accoglienza e l’assistenza dei migranti, in particolare nelle sedi situate a Lampedusa, Porto Empedocle, Vizzini e Castelvetrano.

Non solo assistenza ai migranti, ma sono varie le figure per cui è possibile candidarsi. Ecco quali sono, nel dettaglio, tutte le posizioni disponibili:

Direttore del centro;

Vice direttore del centro;

Medico – Responsabile Sanitario;

Medico generico;

Pediatra;

Ginecologo;

Psicologo;

Infermiere;

OSS (Operatore socio sanitario);

Impiegato amministrativo;

Caseworker RFL;

Operatore legale;

Operatore dell’accoglienza;

Mediatore linguistico-culturale;

Operatore accoglienza MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati);

Addetto pulizie;

Cuoco;

Aiuto cuoco;

Operatore polivalente logista;

Manutentore.

Assunzioni Croce Rossa: come candidarsi

Sarà possibile candidarsi per una sola figura e una sola sede di lavoro. La procedura dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente online, tramite la piattaforma In-Recruiting, compilando il form pubblicato sul sito web dell’associazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

I candidati dovranno allegare una copia aggiornata del proprio curriculum vitae, un documento di identità e una foto (l’assenza di uno solo di questi allegati comporta l’esclusione dalla selezione). I candidati che risultano in linea con i profili ricercati, verranno contattati per lo svolgimento di un colloquio tecnico-motivazionale.

Assunzioni Croce Rossa: requisiti

Tra i requisiti richiesti per potersi candidare, buona conoscenza delle dinamiche e dei processi organizzativi all’interno del settore no profit, esperienze pregresse in mansioni analoghe, buona conoscenza della lingua inglese e titoli di studio analoghi alla posizione specifica da ricoprire.

Per tutte le informazioni, relative ad ogni singola figura, si consiglia di prendere visione del bando.