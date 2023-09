Sicilia, si punta sui giovani agricoltori: investimenti da quasi 300 milioni

Previsto un investimento da 267,5 milioni di euro del dipartimento regionale dell'Agricoltura. Di seguito i dettagli.

La Sicilia punta sui giovani agricoltori: è previsto un investimento da 267,5 milioni di euro destinato a favorire l’insediamento di nuovi agricoltori, migliorare la viabilità rurale ed agevolare la diversificazione aziendale, mettendo in pratica anche le strategie per lo sviluppo locale.

Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha infatti pubblicato sul suo sito internet ben 5 nuovi bandi nell’ambito del Piano strategico della Politica agricola comune (Pac) 2023/27. Nello specifico, 78 milioni sono previsti per l’insediamento dei giovani agricoltori (dai 18 ai 40 anni) per offrire opportunità e strumenti e attrarli nel settore agricolo. Questo consentirebbe di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili in termini ambientali, ma anche termini economici e sociali.

20 milioni sono invece destinati ai nuovi agricoltori dai 41 ai 60 anni. Poi, 28 milioni per la diversificazione rurale, per incentivare gli investimenti nell’agriturismo, nell’agricoltura sociale, nelle attività educative e didattiche e nella trasformazione dei prodotti agricoli; 5 milioni per la viabilità rurale.

Infine, 76,5 milioni di euro serviranno per l’attuazione di strategie di sviluppo locale, con lo scopo di favorire l’occupazione e l’inclusione sociale nelle aree rurale. In questo modo si mira ad incentivare la nascita di nuove imprese e la diversificazione delle attività, soprattutto per quanto riguarda il ruolo delle donne e dei giovani. Si punta inoltre ad innalzare la qualità della vita, promuovere il patrimonio forestale, storico, naturale e architettonico del territorio.