Lavoro Sicilia: Leroy Merlin, Eurospin e Wycon cercano personale

Lavoro Sicilia: sono diverse le posizioni aperte. In particolare, aziende come Leroy Merlin, Eurospin e Wycon sono alla ricerca di personale. Ecco i dettagli.

Lavoro Sicilia: Leroy Merlin assume

Leroy Merlin, catena presente su più di 50 città italiane, è attualmente alla ricerca di un manager della vendita, figura che verrà inserita all’interno del team del punto vendita di Palermo. Il compito di tale professionista prevede quello di monitorare le performance della squadra di lavoro. Qui di seguito, i requisiti richiesti e le responsabilità previste.

I requisiti richiesti

Pregressa esperienza manageriale/commerciale in posizioni analoghe;

manageriale/commerciale in posizioni analoghe; Preferibile laurea o master in discipline economico-scientifiche;

o in discipline economico-scientifiche; Conoscenza strumenti di Business Intelligence ;

strumenti di ; Problem solving e Decision making.

Le responsabilità previste

Gestione economica ;

; Sviluppo collaboratori e performance;

collaboratori e performance; Soddisfazione del cliente.

Eurospin alla ricerca di personale: le posizioni aperte

Aperta un’assunzione lavoro Sicilia è quella nel punto vendita Eurospin di Carlentini, in provincia di Siracusa, come figura di addetto al riparto macelleria. Chi entrerà a far parte del gruppo di lavoro dovrà occuparsi di taglio e lavorazione delle carni, del confezionamento e della disposizione della merce sul banco in regola con le vigenti norme di pulizia e sanificazione. Ecco i requisiti che vengono richiesti ai candidati:

Conoscenza tipologia di carne e delle loro caratteristiche;

tipologia di carne e delle loro caratteristiche; Dimestichezza nell’uso dei principali strumenti di lavoro ;

nell’uso dei principali ; Disponibilità al lavoro su turni/festivi;

al lavoro su turni/festivi; Residenza in zone limitrofe e automunito;

Lavoro Sicilia: Wycon assume

Il punto vendita della famosa catena di cosmesi, sito nelle Porte di Catania, sta ricercando un sales assistant e beauty advisor da integrare nel proprio team. Di seguito, i principali requisiti e le condizioni di lavoro:

Pregressa esperienza , di almeno 1 anno, come sales assistant ;

, di almeno 1 anno, come ; Conoscenza dei KPI ;

dei ; Ottime capacità relazionali e comunicative;

relazionali e comunicative; Preferibile residenza in zone limitrofe;

Il contratto di lavoro proposto prevede un part-time con orario flessibile da disporre su turni.

A chiunque desideri inviare le proprie candidature per le posizioni elencate, si consiglia di rivolgersi ai siti ufficiali per eventuali e maggior informazioni in merito alle opportunità lavorative.