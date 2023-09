La redazione di LiveUnict cerca collaboratori: come candidarsi

LiveUnict cerca collaboratori: sei un aspirante giornalista e desideri fare esperienza all'interno di una redazione composta da giornalisti e studenti? Candidati!

LiveUnict è una testata giornalistica che, da oltre dieci anni, racconta il mondo universitario e le realtà del territorio catanese. Fare informazione, tramite un giornalismo pulito, inclusivo e con uno sguardo sempre rivolto all’attualità, è l’obiettivo di una redazione eterogenea, composta da giornalisti pubblicisti, studenti e giovani che vivono le dinamiche del presente.

Sempre alla ricerca di nuovi collaboratori, LiveUnict offre l’opportunità di entrare nel laboratorio di una vera e propria redazione giornalistica, che fa della commistione tra tradizione e novità il suo principale punto di forza. Oltre al più classico (ma sempre affascinante!) lavoro di redazione, fatto di rassegne stampa, redazione di articoli, approfondimenti, interviste e partecipazione a eventi, la collaborazione con la testata permette, infatti, di entrare in contatto con il mondo della comunicazione digitale e dei social media.

Se desideri fare esperienza in questo campo, invia il tuo curriculum vitae e una breve lettera di presentazione a recruiting@liveuniversity.it (inserendo come oggetto: Recruiting LiveUnict). Per candidarsi, è indispensabile possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana. Non serve esperienza pregressa all’interno di una redazione giornalistica, ma solo intraprendenza, serietà e voglia di mettersi alla prova.

I dati saranno trattati esclusivamente ai fini di ricerca di collaboratori e saranno conservati anche per ricerche future. Sono garantiti i diritti di cui al D.Igs.196/03. Le ricerche sono rivolte a persone di entrambi i sessi (L.903/77).