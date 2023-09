Lavoro Sicilia: Penny Market, Bricocenter e Decathlon assumono

Lavoro Sicilia: importanti aziende sono alla ricerca di personale nell'Isola. Ecco quali sono le offerte più interessanti e come candidarsi.

Lavoro Sicilia: importanti aziende operanti nell’Isola, in diversi settori, sono alla ricerca di personale per arricchire il proprio organico all’interno dei punti vendita. Ecco quali sono le offerte di lavoro più interessanti per Penny Market, Bricocenter e Decathlon, con tutti i requisiti da rispettare per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: Penny Market

Penny Market, catena tedesca di supermercati discount, offre la possibilità di effettuare uno stage da 24 ore settimanali, con inserimento iniziale di 6 mesi, presso la filiale situata a Floridia in provincia di Siracusa.

La risorsa, in affiancamento al personale esperto, imparerà a relazionarsi con i clienti e svolgerà attività e con responsabilità necessarie a lavorare in un negozio di una catena multinazionale. Tra i requisiti, si richiede passione, determinazione e voglia di imparare.

Per poter inoltrate la propria candidatura, bisognerà accedere al sito di Penny Market alla sezione “Lavora con noi”, cliccare su candidati e cercare la posizione di proprio interesse.

Lavoro Sicilia: Bricocenter

Bricocenter, impresa italiana operante nella grande distribuzione, specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, giardinaggio, sistemazione, decorazione, illuminazione e arredo bagno è alla ricerca di un Capo Settore Relazione Cliente da collocare nel punto vendita di Melilli, in provincia di Siracusa. Le mansioni da svolgere sono le seguenti:

Promotore di azioni organizzative e commerciali e stabilire strategie e obiettivi;

Incoraggiare e motivare la propria squadra;

Accompagnare il cliente nella sua esperienza d’acquisto;

Pianificare e organizzare le attività della squadra.

Per inoltrare la candidatura bisognerà entrare sul sito di Bricocenter, cliccare su “lavora con noi” e su “opportunità di lavoro”.

Lavoro Sicilia: Decathlon

L’azienda francese, leader nella vendita di articoli sportivi, è alla ricerca di un Sales Assistant da collocare presso il punto vendita situato a Melilli, nel Siracusano.

La risorsa si occuperà di:

Accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto che sia esso fisico o digitale;

Rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock;

Prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del negozio;

Mettere la passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole del territorio;

Sviluppare la strategia 4R (riduco, riuso, riciclo, riparo).

Tra i requisiti richiesti, passione o pratica di sport, interesse per il mondo del commercio ed esigenza e senso del servizio.

Per potersi candidare a quest’offerta di lavoro bisogna consultare l’area dedicata del sito ufficiale Decathlon, caricare il proprio CV e seguire i passaggi successivi.