Lavoro Catania: posizioni aperte da Primark, Enel e LIDL

Lavoro Catania: nuove opportunità di lavoro attendono coloro i quali cercano un nuovo impiego, oppure una svolta nella propria carriera. Aziende quali Lidl, Primark ed Enel, la multinazionale italiana dell’ennergia, cercano nuovo personale: ma quali sono le posizioni aperte e i requisiti richiesti?

Lavoro Catania: Enel assume

L’ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) è alla ricerca di nuovo personale in tutta l’Italia. In particolare, per la città di Catania, viene ricercata la figura di Environmental Specialist; le assunzioni sono previste sia a tempo determinato che indeterminato, anche se sono previsti dei tirocini per coloro i quali partono da una minima esperienza. Le posizioni aperte sono numerose, moltissime a Milano e Roma, altre in diverse sedi: si rimanda, dunque, alla sezione Careers dell’Enel per consultarle e vederne i requisiti.

Subito lavoro Catania: LIDL

Lidl, nota catena di supermercati di origine tedesca, è alla ricerca, per la propria sede regionale sita in Contrada Cubba, di:

un Area Manager f/m : il candidato ideale dovrà possedere, tra gli altri requisiti richiesti, una laurea a indirizzo economico-gestionale, esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, interesse per il settore Retail e per la GDO, flessibilità territoriale;

: il candidato ideale dovrà possedere, tra gli altri requisiti richiesti, una laurea a indirizzo economico-gestionale, esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, interesse per il settore Retail e per la GDO, flessibilità territoriale; un candidato f/m al Graduate Program ‘Generazione Talenti Logistica’: ai neolaureati “con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento” non vengono richiesti particolari requisiti, se non iniziativa, problem solving e l’aver mosso i primi passi nel mondo del lavoro durante il periodo pre-laurea. Fornirà, ad ogni modo, un requisito preferenziale l’aver trascorso periodi all’estero e il saper parlare fluentemente l’inglese.

Offerte lavoro Catania: Primark

Per quanto riguarda l’azienda d’abbigliamento e oggettistica Primark, per l’unica sede catanese sita presso il cc “Centro Sicilia”, vengono ricercati rispettivamente:

un addetto/a alle vendite , da inserire per 20 ore settimanali con contratto a tempo determinato;

, da inserire per 20 ore settimanali con contratto a tempo determinato; un Team Manager , da inserire a tempo indeterminato;

, da inserire a tempo indeterminato; un Department Manager a tempo indeterminato;

a tempo indeterminato; uno Store Manager Sud Italia, infine, posizione che andrà occupata a tempo indeterminato e full-time.

Per maggior informazioni sui requisiti richiesti ai candidati ideali, si rimanda alla sezione Careers di Primark.