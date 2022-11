Assunzioni Enel 2022: posizioni aperte anche a Catania

Assunzioni Enel 2022, la nota azienda energetica cerca personale per incrementare il suo team. Posizioni aperte anche a Catania.

Assunzioni ENEL 2022, l’azienda attiva nel settore dell’energia elettrica e nella produzione di fonti rinnovabili, cerca nuovo personale in tutta Italia. Sono tantissime le posizioni offerte dall’Enel, tra cui una proprio a Catania nel ruolo di environmental specialist. Andiamo a vedere tutte le informazioni sulle assunzioni ENEL 2022.

Assunzioni Enel 2022: le nuove offerte di lavoro

L’Enel ha deciso di attuare un nuovo piano di crescita e di sviluppo per i prossimi 5 anni, che vuole portare 4000 assunzioni dirette entro e non oltre il 2026, per creare 12 mila nuovi posti di lavoro. Questa iniziativa sarà molto utile per aumentare il personale dell’azienda e per portare avanti il piano di crescita previsto.

L’Enel cerca personale in tutta Italia. I candidati scelti saranno inseriti in varie società del gruppo con assunzioni che possono essere a tempo determinato o indeterminato, non mancheranno opportunità per i giovani che non hanno esperienze lavorative e per quest’ultimi sono disponibili dei tirocini retribuiti dall’Enel o in alternativa dei contratti da apprendistato. Ecco nel dettaglio quali sono le figure ricercate.

Assunzioni Enel 2022: le figure ricercate

Milano

Automation Software Developer;

Cybersecurity & TLC Solutions Specialist;

Electronic Hardware Engineer;

Failure Analysis Specialist;

Firmware Engineer;

Junior Electronic / Computer Science Engineer;

PM Construction & Permitting;

System Integrator;

Technical Support;

Test Engineer.

Roma

Application management Specialist;

B2G Global Digital Ecosystem Specialist;

Business Developer Specialist;

Connections Specialist;

D&E HSEQ Specialist;

Financial Valuator Specialist;

HSEQ Quality Specialist;

Information Security Engineer;

Junior Engineers Customer Engagement;

Junior Engineers Engineering and Construction;

Junior Financial Valuator;

Junior Internal Control;

Junior Permitting;

Logistic Specialist;

Network Delivery Manager System;

Site Supervisor;

Software Engineer;

Specialist Internal Control;

Technical Support Operation Specialist.

Altre sedi