Lavoro Catania, Eurospin e IKEA assumono: le posizioni aperte

Lavoro Catania: due celebri aziende sono alla ricerca di nuovo personale da assumere. Si fa riferimento, in particolare, a Eurospin e IKEA. Quali sono le offerte attualmente attive? Di seguito i dettagli.

Offerte lavoro Catania: assunzioni Eurospin

Recentemente resa pubblica una nuova offerta “firmata” Eurospin, la nota azienda italiana della grande distribuzione che conta 1250 punti vendita in Italia.

Eurospin SICILIA S.p.A., Società del gruppo Eurospin, è attualmente alla ricerca di addetti vendita appartenenti alle categorie protette, L. 68/99 artt. 1 e 18, anche per un punto vendita di Catania.

Tale figura si occupa di:

assistenza alla clientela;

attività di cassa;

sistemazione della merce negli scaffali;

la corretta tenuta del layout merceologico.

Ma quali requisiti vengono richiesti ai candidati? In primo luogo risulta indispensabile essere automuniti. Preferibile anche un’esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO.

Il candidato ideale dovrà, inoltre, dimostrare:

massima serietà e disponibilità;

orientamento al cliente;

capacità di comunicare e relazionarsi con modalità positive nei rapporti interpersonali;

capacità di collaborare in squadra;

ottime capacità organizzative;

flessibilità.

Gli interessati sono tenuti ad inviare la propria candidatura telematicamente, tramite l’apposita sezione interna al sito ufficiale dell’azienda: servirà caricare il proprio Curriculum Vitae.

Lavoro Catania: offerte IKEA

Anche IKEA, azienda multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa, è pronta ad assumere anche a Catania. Sul sito ufficiale figura, di fatto, una posizione per addetto/a alla logistica con riferimento al punto vendita del capoluogo etneo.

Si offre un impiego part-time, da 20 ore settimanali, ma è richiesta disponibilità su turni (comprese domeniche e festivi).

L’addetto alla logistica si occupa, tra il resto, di:

verificare e assicurare la disponibilità dei prodotti;

preparare bancali ed organizzare la merce;

ottimizzare l’efficienza del flusso merci accertandosi che le previsioni operative del negozio siano in linea con i parametri d’ordine e le capacità dei posti vendita disponibili.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

esperienza pregressa, anche minima, in realtà di magazzino, retail o simili;

forte interesse per il mondo della logistica, della gestione dei flussi e dell’organizzazione del magazzino;

una mentalità analitica e un’attitudine operativa;

attitudine al lavoro di squadra;

voglia di far parte di un team dinamico e attivo.

Anche in questo caso è possibile candidarsi tramite il sito aziendale ufficiale.

Per ulteriori informazioni, si rimanda ai siti IKEA e Eurospin.