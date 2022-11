Concorsi Sicilia, Comuni e Aziende Ospedaliere assumono: bandi in scadenza

Concorsi Sicilia 2022: vari i bandi attualmente in scadenza. Le assunzioni previste riguardano Comuni e Aziende Ospedaliere dell'Isola: di seguito i dettagli.

Concorsi Sicilia 2022: in alcuni casi restano pochi giorni per candidarsi. Di seguito alcuni allettanti bandi ormai in scadenza.

Concorsi Sicilia: Comune di Milazzo

Il primo concorso pubblico, per esami, è stato indetto dal Comune di Milazzo (nel Messinese): questo è volto alla copertura di 5 posti da operaio specializzato giardiniere (categoria B, posizione economica B3, CCNL Comparto funzioni locali). Si assume a tempo pieno e indeterminato.

Secondo quanto indicato all’interno del relativo bando, sarà possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28 novembre 2022. Si esplicita che farà fede l’ora e la data dell’invio della candidatura on line.

Pe ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del testo integrale del bando, presente sul sito del Comune di Milazzo, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.

Concorsi Sicilia: Comune di Solarino

Nuove assunzioni, ancora una volta a tempo pieno e indeterminato, riguardano anche il Comune di Solarino, in provincia di Siracusa. È stata indetta una selezione pubblica, per soli esami, volta alla copertura di 2 posti di Istruttore di Vigilanza/Addetto Protezione Civile (categoria Giuridica C, posizione economica 1).

Si esplicita che un posto verrà riservato prioritariamente ai militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito. Anche in questo caso sarà possibile candidarsi entro e non oltre le ore 23:59:59 del 28 novembre 2022.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito web ufficiale del Comune di Solarino.

Azienda Ospedaliera Universitaria “Martino” Messina

Anche le aziende ospedaliere assumono. Di fatto l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina ha indetto un concorso, per titoli e prove d’esami, con l’obiettivo di coprire 12 posti da dirigente medico per la disciplina di anestesia e rianimazione.

Si tratta, ancora una volta, di impieghi a tempo pieno e indeterminato.

Il bando, tra quelli presenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 ottobre 2022, è in scadenza: di fatto c’è tempo fino al 27 novembre per inviare la candidatura.

Anche in questo caso per ottenere ulteriori informazioni in merito, si rimanda alla lettura del bando integrale.