Concorso Vigili del Fuoco 2022: requisiti, prove e scadenza sono tra le informazioni più richieste quando si vuole presentare una candidatura per un bando. Tuttavia, è anche importante informarsi sulla quantità di posti disponibili, sulle posizioni aperte e sui profili professionali ricercati. Ecco tutte le informazioni principali più importanti riguardo il concorso Vigili del Fuoco 2022: requisiti, prove e scadenza.

Bando Vigili del Fuoco: posti disponibili

Tre nuovi bandi sono stati pubblicati dal Ministero dell’Interno per diverse posizioni all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nello specifico, i vincitori del concorso accederanno alla qualifica di vice direttori tecnico-scientifici e si ricercano 12 risorse. Le posizioni aperte riguardano tre ambiti e sono distribuite come segue:

n. 4 posti nell’ambito professionale di biologia.

n. 4 posti nell’ambito professionale di psicologia.

n. 4 posti nell’ambito professionale di chimica.

Concorso Vigili del Fuoco 2022: requisiti

Tra i requisiti per poter prendere parte ai concorsi sopra elencati, è presente una suddivisione tra quelli generali e quelli specifici. Per quanto riguarda i requisiti generali per il concorso Vigili del Fuoco 2022, si tratta dei seguenti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore agli anni 45 . Non è soggetta ai limiti massimi di età la partecipazione ai concorsi del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva del 25% dei posti menzionata in precedenza;

. Non è soggetta ai limiti massimi di età la partecipazione ai concorsi del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva del 25% dei posti menzionata in precedenza; qualità morali e di condotta di cui all’ articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

In merito ai requisiti specifici per il concorso Vigili del Fuoco 2022, essi sono legati al singolo concorso e profilo richiesto, come segue:

BIOLOGI : laurea magistrale in biologia (LM-6). Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004.

: laurea magistrale in biologia (LM-6). Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004. PSICOLOGI : laurea magistrale in psicologia (LM-51). Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004.

: laurea magistrale in psicologia (LM-51). Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004. CHIMICI: laurea magistrale in ingegneria chimica (LM-22), in scienze chimiche (LM-54) e in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71). Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004.

Prove e scadenza

Il concorso Vigili del Fuoco 2022 prevederà diverse prove da superare per portare a termine la selezione. Nello specifico, si tratterà di due prove scritte e di una prova orale, ma il contenuto della prova d’esame varierà a seconda della posizione per la quale ci di presenta. Per poter presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 28 novembre 2022, esclusivamente per via telematica.