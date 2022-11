Concorso Beni culturali, bando per 518 posti: assunzioni a tempo indeterminato

Concorso Beni culturali: un nuovo allettante bando è stato recentemente reso pubblico. I posti da coprire sono 518: ecco chi può partecipare e come procedere.

Concorso Beni culturali: recentemente reso pubblico un nuovo bando che potrebbe rappresentare un’opportunità importante per chi è in cerca di un impiego. Si punta al reclutamento di ben 518 funzionari tecnici per il Ministero della Cultura.

Un concorso che ha recentemente menzionato anche il Sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi a Che tempo che fa, su Rai 3, per precisare che “per quanto riguarda i giovani, c’è un’attenzione particolare dei beni culturali”. Ma quali figure si ricercano nello specifico? E come candidarsi? Di seguito i dettagli.

Concorso Beni culturali: i posti

Il bando, che figura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.88 dell’8 novembre 2022, mira alla copertura di 518 unità di personale non dirigenziale. I funzionari verranno assunti a tempo pieno e indeterminato (Area III, posizione economica F1).

I posti previsti sono i seguenti:

268 posti da funzionario archivista di Stato (Codice 01):

130 posti da funzionario bibliotecario (Codice 02);

15 posti da funzionario restauratore conservatore (Codice 03);

32 posti da funzionario architetto (Codice 04);

35 posti da funzionario storico dell’arte (Codice 05);

20 posti da funzionario archeologo (Codice 06);

8 posti da funzionario paleontologo (Codice 07);

10 posti da funzionario demoetnoantropologo (Codice 08).

Concorso Beni culturali: i requisiti

Il bando riferisce in primo luogo di requisiti generali, ovvero:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea (ammessi anche altre categorie riportate nel bando); età non inferiore ai 18 anni; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; godimento dei diritti civili e politici; inclusione nell’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; assenza di condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; soltanto per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

A tali requisiti vanno aggiunti specifici titoli di studio che variano a seconda della posizione per cui si concorre e che sono esplicitati all’interno del bando in formato integrale.

La procedura selettiva

I candidati dovranno sostenere:

una prova scritta ;

; una prova orale;

Entrambe distinte per codice di concorso. Prevista, inoltre, la valutazione dei titoli.

Concorso Beni culturali: come candidarsi?

Gli interessati sono tenuti ad inviare apposita domanda di partecipazione telematicamente. Occorrerà, in particolare:

autenticarsi con SPID/CIE/CNS/eIDAS; compilare il format di candidatura sul Portale inPA, dopo aver proceduto con la registrazione sullo stesso Portale.

Come indicato all’interno del sito del Ministero della Cultura, sarà possibile procedere entro e non oltre le ore 23:59 di giorno 9 dicembre 2022.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.