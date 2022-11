Lavoro Catania: Lidl, Penny e Eurospin assumono

Nuove opportunità di lavoro Catania in diversi punti vendita. Eurospin, PennyMarket e Lidl sono alla ricerca di personale da inserire nelle varie sedi.

Nuove opportunità di lavoro Catania in Lidl, Penny Market ed Eurospin. Le tre aziende sono pronte ad assumere nuove risorse ed inserirle nei vari punti vendita siti a Catania e Misterbianco.

Lavoro Catania: Lidl assume

La nota azienda Lidl è alla ricerca di personale da inserire presso la sede di Misterbianco per svolgere diverse mansioni. Infatti, le posizioni di lavoro aperte sono:

Graduate Program Generazione talenti vendite Sicilia;

Graduate Program Generazione talenti logistica;

Area Manager Sicilia;

Per queste diverse mansioni sono anche richiesti requisiti specifici differenti. Tuttavia, per potersi candidare e prendere visione di tutte le info è necessario collegarsi al sito di Lidl e cliccare nella voce “lavora con noi”.

Eurospin

Un’altra opportunità di lavoro Catania riguarda Eurospin. L’azienda infatti ha aperto una posizione di lavoro a Catania che riguarda l’assunzione di Restaurant manager/Responsabile bistrot. Per chi fosse interessato a tale posizione potrà candidarsi dal sito di Eurospin allegando il proprio CV. Inoltre, per potersi candidare è necessario avere esperienze quinquennale nel settore ed essere in possesso del diploma di scuola superiore. Inoltre, è richiesta anche la conoscenza del pacchetto Office e la disponibilità a lavorare su turni.

Lavoro Catania: Penny Market assume

Penny Market è alla ricerca di personale per un nuovo punto vendita aperto a Catania. Nello specifico ha aperto le posizioni per:

Addetto alla vendita;

Addetto alla vendita e banco gastronomia;

Per entrambe le opportunità è richiesta ottima capacità organizzativa poiché si dovranno rifornire gli scaffali, effettuare attività di cassa, pulizia e ordine del negozio e supporto alla clientela. Inoltre, per la seconda opportunità si dovrà provvedere anche alla sanificazione del reparto e del materiale di lavoro.

Per chi fosse interessato a tali mansioni e posti di lavoro dovrà candidarsi attraverso il portale “lavora con noi” nel sito ufficiale di Penny Market inserendo i propri dati e allegando il proprio CV.