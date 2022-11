Lavoro Catania: McDonald’s, Ikea e Nike cercano personale

Lavoro Catania, da Nike a McDonald's: di seguito tutti i requisiti e le info utili per poter inoltrare la propria domanda per ricoprire differenti mansioni.

Lavoro Catania: diverse opportunità su tutto il territorio etneo per ricoprire diversi ruoli in McDonald’s, Ikea e Nike. Di seguito tutte le info per poter inviare la propria domanda di partecipazione e candidarsi.

Lavoro Catania: McDonald’s assume

ETNAFOOD S.r.l., McDonald’s franchisee, ricerca, per la propria sede amministrativa di Catania, un/una Contabile Junior. La risorsa sarà inserita all’interno del team Contabilità e si occuperà delle seguenti attività:

Conciliazione di bolle e fatture;

Revisione fatture per documenti contabili;

Fatturazione;

Archiviazione.

I requisiti necessari per potersi candidare sono:

Diploma e/o Laurea/laureando in Economia e Commercio;

Ottimo uso dei principali strumenti informatici e del pacchetto MS Office, in particolare Excel.

È possibile inviare la propria candidatura attraverso la pagina web di McDonald’s nella sezione “lavora con noi”.

Lavoro Catania: Ikea assume

Lo store Ikea sito a Catania è alla ricerca di addetti alle vendite da assumere presso il proprio punto vendita. Il candidato deve avere esperienza pregressa in ambito di vendita e grande passione per l’home furnishing. Si tratta di un contratto di lavoro part time di 20 ore settimanali. Per potersi candidare è necessario mandare la propria domanda dal sito di Ikea.

Nike assume

L’azienda ha aperto una posizione lavorativa per Nike part time athlete (sales associate). La missione sarà quella di offrire al consumatore un’esperienza eccellente dimostrando competenza nell’identificare le esigenze individuali e presentando una soluzione completa attraverso i prodotti e i servizi di Nike, per dare ai consumatori ciò che serve per connettersi, allenarsi e gareggiare, con la convinzione di raggiungere i propri obiettivi.

Oltre alla normale retribuzione Nike offrirà ai suoi dipendenti sconti, assicurazione sanitaria, ferie, permessi retribuiti, piano di assistenza ai dipendenti e ferie. Per poter inoltrare la propria candidatura e partecipare alle selezioni è necessario farlo tramite il sito Nike alla voce “lavora con noi”, inserendo i propri dati e allegando il proprio CV.