Lavoro Sicilia: STMicroelectronics, Decathlon e LIDL assumono

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics, Decatlhon e Lidl sono alla ricerca di personale da assumere in varie mansioni per i loro punti di lavoro. Di seguito ecco tutte le posizioni aperte.

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics, Decathlon e Lidl sono alla ricerca di personale nella nostra isola. Le tre grandi e famose aziende hanno aperto le assunzioni per i loro punti vendita e stabilimenti in Sicilia, in modo tale da aumentare il proprio personale lavorativo. Di seguito le offerte lavorative e tutte le ulteriori informazioni per chiunque voglia provare a candidarsi e trovare lavoro con una di queste aziende.

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics

Per coloro che cercano subito lavoro Sicilia, una delle offerte che spicca di più è sicuramente quella della nota azienda STMicroelectronics. Infatti, l’azienda, oltre all’annuncio di un nuovo stabilimento, è alla ricerca di nuovo personale. Nello specifico STMicroelectronics è in cerca di ben 700 unità da inserire nel proprio personale del nuovo stabilimento etneo.

Invece, in merito allo stabilimento già attivo a Catania, sul sito ufficiale di STMicroelectronics sono aperte ben 171 posizioni. Le offerte di lavoro disponibili sono varie: si ricercano Product Quality Assurance M/F e Digital Design FE M/F, ma anche Senior Digital Design BackEnd M/F e Business Analyst M/F. Si suggerisce di visitare il sito ufficiale dell’azienda per visionare tutte le offerte di lavoro disponibili.

Offerte lavoro Sicilia: Decathlon

Abbiamo anche aziende come Decathlon in cerca di personale, rispettivamente nelle mansioni di Sales Assistant Running a Siracusa e Sales Assistant a Caltanissetta. Per quanto riguarda il primo annuncio si tratta di praticanti regolari di running e sport acquatici. Mentre per il secondo annuncio Decathlon è in cerca di appassionati di sport e gente che abbia voglia di stare a contatto col pubblico.

Di seguito i requisiti fondamentali:

passione per le suddette pratiche sportive;

buona conoscenza della lingua inglese.

Subito Lavoro Sicilia: LIDL

Infine abbiamo l’offerta lavorativa proposta da Lidl che è in cerca di un Construction Manager a Palermo. La figura si occuperà di coordinare le attività relative alla costruzione dei nuovi Punti Vendita e all’ammodernamento di quelli esistenti, gestire le gare d’appalto, organizzare il lavoro delle ditte appaltatrici e dei professionisti incaricati, garantire il rispetto delle tempistiche prestabilite, inoltre, è responsabile della contabilità di cantiere e del controllo della fatturazione, ottimizzando costi e processi di avanzamento lavori.

I requisiti:

Laurea in Ingegneria Edile/Civile o in Architettura

Esperienza pregressa di 3 – 4 anni nella gestione di commesse e di cantiere

Elevata propensione al problem solving

Flessibilità e dinamismo

Ottime doti organizzative e di pianificazione

Spiccate capacità comunicative e di negoziazione.