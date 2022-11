Lavoro Sicilia, da Poste Italiane a Foot Locker: le offerte attive

Lavoro Sicilia subito? Molte aziende ricercano ora personale proprio nell'Isola: di seguito le più allettanti offerte ancora attive, con i relativi dettagli.

Lavoro Sicilia: aziende più o meno note sono alla ricerca di nuovo personale da collocare in sedi di tutta l’Isola. Da Poste Italiane a Clayton: di seguito tutte le più allettanti offerte attualmente attive.

Clayton

La prima azienda attualmente alla ricerca di personale è Clayton, specializzata in abbigliamento e accessori maschili. La posizione presente sul sito ufficiale riguarda la figura di addetto vendita, per un punto vendita di Palermo: l’annuncio è riservato ad invalidi civili e categorie protette (per ambo i sessi). Si tratta di un impiego part-time.

L’addetto vendita è chiamato, tra il resto, ad occuparsi anche del carico e scarico merci, della gestione del magazzino e dell’assistenza ai clienti.

Come indicato sul sito aziendale, “il candidato ideale è diplomato, dinamico, proattivo e ha già maturato esperienza, anche breve, nel settore dell’ abbigliamento, preferibilmente in un contesto Retail”.

Necessario anche documentare la percentuale di disabilità e l’iscrizione al Centro per Impiego (collocamento mirato).

Foot Locker, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, è invece alla ricerca di addetti vendita da collocare presso il punto vendita di Trapani. Anche in questo caso si offre un impiego part-time.

Agli interessati vengono richiesti, tra il resto:

da 0 a 3 anni di esperienza al dettaglio ;

; disponibilità flessibile, anche per sere, weekend e festività;

Si ricorda che, in questo caso, l’addetto vendita è tenuto per esempio a:

garantire alti livelli di soddisfazione della clientela;

stimolare le vendite;

contribuire ad un ambiente di lavoro inclusivo e positivo

Poste Italiane

Si ricorda, infine, che Poste Italiane ricerca operatori di sportello da inserire nella rete di Uffici Postali Multietnici. L’annuncio riguarda la sede di Palermo.

I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti:

diploma di scuola superiore quinquennale , conseguita con votazione minima di 70 su 100 o 42 su 60;

, conseguita con votazione minima di 70 su 100 o 42 su 60; ottima conoscenza della lingua inglese.

Si ricorda che è possibile inviare la propria candidatura per questa posizione entro e non oltre le ore 23:59 del 30 novembre 2022.