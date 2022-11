Assunzioni Poste Italiane, si cercano postini anche a Catania: requisiti

Poste Italiane è alla ricerca di porta lettere su tutto il territorio nazionale. Infatti, la posizione lavorativa riguarda anche tutto il territorio di Catania.

Poste italiane è in cerca di nuovo personale da assumere principalmente come postini e il concorso prevede assunzioni anche a Catania. La raccolta delle candidature avviene esclusivamente online, tramite la sezione Lavora con Noi sul sito web delle Poste Italiane. Di seguito ecco come candidarsi e le posizioni aperte.

Durante l’anno, l’azienda è solita aprire nuove assunzioni che riguardano varie mansioni tra le quali consegna e smistamento della posta, servizio agli sportelli postali e altre attività. Le figure cercate sono diverse, dai postini ad addetti, impiegati e consulenti. Le assunzioni per portalettere prevedono un contratto a tempo determinato, mentre per altri profili si prevedono assunzioni a tempo indeterminato e in stage. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati, per i postini non è richiesta alcuna esperienza.

Poste italiane specifica che i postini lavoreranno durante il periodo autunnale ed invernale. Postini che si occuperanno della consegna di pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti e molto altro nella propria area di competenza. L’azienda, per questa mansione, si rivolge maggiormente ai diplomati e non sono previsti limii d’età.

I posti di lavoro per portalettere prevedono l’inserimento mediante contratti a tempo determinato CTD. Si tratta di un lavoro temporaneo a carattere stagionale e, generalmente, il contratto ha una durata di 3 o 4 mesi. Di seguito i requisiti:

diploma di scuola media superiore;

di scuola media superiore; patente di guida in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale

Selezioni per postini ed i documenti richiesti

I candidati individuati per i correnti fabbisogni di personale Poste Italiane ricevono, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di candidatura con l’invito ad effettuare un test di ragionamento logico online. L’e-mail viene spedita dalla Società Giunti OS (info.giuntitesting@giuntipsy.com) – la quale è stata incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di recruiting – e contiene il link a cui collegarsi per effettuare la prova via web e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

Successivamente chi supera il test via web, viene contattato dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione. Questa comprende un colloquio e la prova pratica di guida che viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta, il cui superamento è condizione essenziale senza la quale non può aver luogo l’assunzione.

Inoltre, sarà necessario essere in possesso di alcuni documenti per potersi candidare. In particolare:

copia del titolo di studio;

documenti identificativi (carta d’identità, codice fiscale, patente);

modello curriculum vitae (Poste invia un modello da compilare).

Come candidarsi

Gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae sul sito web delle Poste Italiane nella sezione Lavora con Noi, in cui verrano anche segnate le varie posizioni aperte. Possono candidarsi anche le persone che hanno aderito ad un precedente annuncio lavorativo delle Poste senza essere stati contattati.