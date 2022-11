Lavoro Catania: posizioni aperte in Sephora, Old Wild West e Lidl

Lavoro Catania: nuove opportunità di occupazione vengono offerte da aziende quali Sephora, Old Wild West e Lidl. Ma quali sono le posizioni aperte e quali i requisiti?

Lavoro Catania: arrivano nuove opportunità per coloro i quali, abitando nel capoluogo etneo, desiderano trovare un impiego o, perché no, cambiare la propria occupazione attuale in cerca di un nuovo ambiente lavorativo. Aziende note quali la rete di supermercati Lidl, la rete di negozi beauty Sephora e la rete di ristoranti Old Wild West sono alla ricerca di nuovo personale per le proprie filiali presenti nel Catanese: ma quali sono le posizioni aperte? E quali i requisiti richiesti alle nuove risorse?

Lavoro Catania: Beauty Advisor per Sephora

Per la propria filiale presente a Misterbianco, all’interno del Centro Commerciale “Centro Sicilia”, la catena francese Sephora è alla ricerca di un beauty advisor da inserire nel proprio organico. Tra le mansioni richieste richieste alla risorsa, vi è l’accoglienza dei clienti, consigliandoli al meglio; e ancora, l’offerta di consulenze personalizzate ai clienti, la contribuzione al raggiungimento degli obiettivi dello Store, riordinare e gestire il magazzino e le delivery.

Quanto ai requisiti, si richiede al candidato ideale dell’esperienza pregressa in ruoli analoghi (Sales Assistant, Promoter, Beauty Consultant) preferibilmente in contesti retail multinazionali dinamici, conoscenza dei principali KPI del commercio, dinamismo, flessibilità, predisposizione al lavoro in team, orientamento ai risultati.

Addetto Sala per Old Wild West

Old Wild West, catena di ristoranti italiana specializzata in hamburger e cucina tex – mex, è alla ricerca di un nuovo addetto sala da inserire nel proprio punto vendita presente a San Giovanni la Punta. Il contratto, a tempo determinato, può essere stipulato sia in modo part time che in full time; ai candidati ideali si richiede almeno un anno di esperienza nel settore della ristorazione.

Lavoro Catania: gli annunci di Lidl

Lidl, la rete di supermercati di origine tedesca, è alla ricerca di nuove figure da inserire presso la propria sede regionale situata in Contrada Cubba, a Misterbianco. Si cercano: