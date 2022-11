Lavoro Catania, da Primark a JD: le offerte attive

Lavoro Catania e provincia: ancora tante le offerte da cogliere al volo. Grandi aziende sono attualmente in cerca di personale per punti vendita del territorio.

Lavoro Catania: in cerca di un impiego? Diverse aziende sono attualmente in cerca di addetti alla vendita – e non solo – da collocare presso i punti vendita del territorio etneo. Quali? Di seguito le più allettanti offerte.

Offerte lavoro Catania: Primark assume

La prima importante azienda da menzionare è Primark: è attualmente attiva una posizione come addetto/a alle vendita per il negozio del Centro Commerciale “Centro Sicilia”, nel Catanese. Si offre un impiego part-time, da 20 ore settimanali. Agli impiegati si richiesta disponibilità flessibile per tutti i giorni della settimana.

Ai candidati vengono richiesti i seguenti requisiti:

attitudine al servizio clienti;

atteggiamento positivo

flessibilità e determinazione;

capacità di apprendimento;

predisposizione a lavorare in team;

passione per la moda e le tendenze

Si predilige l’esperienza nel campo del commercio al dettaglio.

Morellato: posizione per addetto vendita

Secondo quanto indicato anche sul portale Indeed, anche Morellato, azienda italiana produttrice di gioielli e orologi, è attualmente alla ricerca di persone da assumere. Presente una posizione per addetto/a vendita (Categoria protetta L.68/99), da collocare in un punto vendita del Catanese.

Anche in questo caso si offre un contratto di lavoro part-time.

Di seguito i requisiti richiesti:

forte passione per i gioielli, per il mondo Retail e per la vendita diretta alla clientela;

spiccate capacità relazionali e comunicative;

esperienza, anche breve, nel ruolo;

dinamicità e flessibilità;

buone capacità di team working.

Offerta JD

L’ultima offerta indicata riguarda l’azienda JD Sports Fashion. Si ricerca un/una Store Manager per il punto vendita interno al Centro Commerciale “Porte di Catania”, a Catania. Questa volta si fa riferimento ad un impiego a tempo pieno.

I requisiti richiesti sono, in questo caso, i seguenti:

precedente esperienza nella gestione di punti vendita strutturati preferibilmente in contesti dinamici e multinazionali;

buona conoscenza della lingua inglese;

leadership e buone capacità relazionali e comunicative;

conoscenza del pacchetto Office (Outlook, Word ed Excel).

Per candidarsi per quest’ultima posizione c’è tempo fino all’11 novembre.