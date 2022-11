Concorso Polizia di Stato 2022: bando per atleti

Concorso Polizia di Stato 2022, è stato reso noto il nuovo bando per entrare nelle Fiamme Oro, il bando è rivolto agli atleti.

Concorso Polizia di Stato 2022, le Fiamme Oro cercano nello specifico degli atleti per incrementare la loro squadra. Le posizioni aperte per i nuovi membri della Polizia riguardano: Agenti ed assisitenti della Polizia, ma le discipline e le requisiti richiesti variano a secondo dell’atleta ricercato. Ecco di seguito tutte le informazioni relative al concorso.

Concorso Polizia di Stato 2022, ecco le figure ricercate

Il nuovo bando di concorso per la Polizia di Stato 2022 atleti, vuole coprire e assumere 18 nuove unità che devono rientrare nelle seguenti categorie:

n.1 atleta, di sesso maschile disciplina atletica leggera , specialità 100 mt. – Federazione italiana di atletica leggera;

n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità 800 mt. – Federazione italiana di atletica Leggera;

n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina beach volley – Federazione italiana pallavolo;

n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina beach volley – Federazione italiana pallavolo;

n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canoa, specialità canoa canadese, «C2 500 mt.» voga destra – Federazione italiana canoa kayak;

n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, specialità «quattro di coppia», categoria «senior» – Federazione italiana canottaggio;

n. 2 atleti, di sesso maschile, disciplina curling, specialità «team men», «mixed doubles» – Federazione italiana sport del ghiaccio;

n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto specialità 50 mt. stile libero, 100 mt. stile libero – Federazione italiana nuoto;

n. 2 atleti, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere, specialità 10 km – Federazione italiana nuoto;

n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio artistico su ghiaccio, specialità singolo, team event – Federazione italiana sport del ghiaccio;

n. 2 atleti, di sesso maschile, disciplina pattinaggio velocità su ghiaccio «short track», specialità staffetta, 500 mt., 1000 mt., 1500 mt. – Federazione italiana sport del ghiaccio;

n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato , categoria kg 52 – Federazione pugilistica italiana;

n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria kg 80 – Federazione pugilistica italiana;

n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza linea ala, n. 6 – 7 – Federazione italiana rugby;

n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità fioretto – Federazione italiana scherma.

Concorso Polizia di Stato 2022 ecco i requisiti richiesti

Per poter partecipare al concorso Polizia di Stato per atleti, bisogna inoltre possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 35° anno d’età;

diploma di scuola secondaria di 1° grado o titolo equipollente;

possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

essere stati riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali Atleta di interesse nazionale, ed essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi richiesti dal bando;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia;

non essere stati espulsi o prosciolti da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, o destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali si è sottoposti a misura cautelare personale, senza successivo annullamento della misura, o assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

Come presentare la domanda

Chi è interessato al concorso Polizia di Stato 2022, dovrà osservare con particolare attenzione il bando integrale, per avere più informazioni sulle eventuali prove selettive o per altre questioni, il termine ultimo per presentare la domanda è quello del 28 novembre, la procedura deve essere fatta solo in via telematica seguendo le indicazioni del bando.