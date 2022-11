In treno da Palermo a Catania in due ore: via a gara per realizzare nuova linea

Via alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE riguardo la gara per la progettazione e realizzazione della linea ferroviaria che permetterà di raggiungere Palermo da Catania in meno di due ore.

Si torna a parlare della linea ferroviaria che potrebbe rivoluzionare la mobilità pubblica in Sicilia, permettendo di raggiungere Palermo da Catania e viceversa in meno di due ore di viaggio. Si tratta della linea Caltanissetta Xirbi – Lercara, la quale è parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania – Messina.

A tal riguardo, Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori riguardo la tratta sopra indicata. Il valore della gara è di circa 1,7 miliardi di euro, dei quali 470 milioni saranno finanziati con i fondi del PNRR.

Nello specifico, si tratterà di lavori per la realizzazione di circa 47 chilometri in variante rispetto alla linea attuale, oltre ad una nuova stazione a Vallelunga e posti di movimento a Marcatobianco, Marianopoli e San Cataldo. La conclusione di questi e degli altri interventi previsti lungo l’asse Palermo – Catania, sarà possibile spostarsi tra le due città in meno di due ore.