Recruiting day Catania: Crewlink seleziona assistenti di volo

Recruiting day Catania, ecco tutte le informazioni su come candidarsi per intraprendere la carriera di assistente di volo con questa società che collabora con diverse compagnie aeree.

Recruiting day Catania: Crewlink cerca dei nuovi assistenti di volo per ricoprire i numerosi posti di lavoro in tutta Europa. Si tratta di una società che è specializzata in selezione, formazione e assunzione assistenti di volo e collabora con le più grandi compagnie aeree europee: di seguito il programma e come candidarsi.

Recruiting Day Catania: al via assunzioni Crewlink

Crewlink, visto il periodo complicato per le compagnie aeree, ha ripreso le attività di reclutamento. Questa rappresenta una grossa opportunità di lavoro per tutti gli aspiranti assistenti di lavoro italiani: infatti, verrà offerto un percorso di formazione e di carriera. Inoltre, il ruolo di assistente di volo permette di viaggiare e di scoprire città e posti nuovi.

Per reclutare i nuovi assistenti di volo, Crewlink organizza dei recruitment days ovvero delle giornate di selezione. Gli aspiranti assistenti di volo che si candidano dovranno svolgere dei test e dei colloqui in modo da avere dei profili idonei da portare a bordo.

Ecco dove si svolgeranno i recruitment days in Italia:

Bari – 2 novembre 2022;

Torino – 3 novembre 2022;

Catania – 4 novembre 2022;

Bergamo – 8 novembre 2022;

Roma – 10 novembre 2022;

Venezia – 14 novembre 2022;

Napoli – 18 novembre 2022;

Roma – 22 novembre 2022;

Bologna – 23 novembre 2022;

Bergamo – 25 novembre 2022.

L’elenco è in continuo aggiornamento: ci saranno altre selezioni in nuova date e in sedi differenti per tutto il mese di novembre, anche per le sedi europee.

I requisiti

Gli aspiranti assistenti di volo dovranno avere i seguenti requisiti:

possesso del passaporto europeo / britannico (EU/UK);

altezza compresa tra 157 cm e 188 cm;

essere in grado di nuotare senza aiuti per 25 metri;

ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

avere una personalità amichevole e socievole;

predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

passione per i viaggi e per incontrare nuove persone.

Recruiting day Catania, come candidarsi?

Gli interessati alle assunzioni Crewlink possono farlo direttamente dal sito Crewlink, selezionandola sede di proprio interesse. Infatti, la procedura di candidatura, così come la possibilità di ottenere maggiori informazioni, sono raggiungibili direttamente dal sito ufficiale di Crewlink.