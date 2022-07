Recruiting day Catania: Crewlink cerca assistenti di volo

Recuiting day Catania: nuove opportunità di lavoro come assistenti di volo in tutta Europa. Le selezioni si svolgeranno nei prossimi giorni anche nella città di Catania.

Recruiting day Catania: la società Crewlink, specializzata in selezione, formazione e assunzione di Assistenti di volo, è alla ricerca di nuovi aspiranti collaboratori per coprire dei posti di lavoro nelle principali compagnie aeree europee. Ecco dove si terranno, i requisiti e come presentare la domanda.

Recruiting day Catania: assistenti di volo

Per mancanza di personale a bordo, la società Crewlink ha ripreso le attività di reclutamento, offrendo interessanti opportunità di lavoro per aspiranti assistenti di volo. A Catania, si terrà un incontro prefissato per il 25 luglio 2022.

I giorni di selezione, che possono svolgersi sia in presenza che online, prevedono dei test e colloqui che serviranno ad individuare i profili più idonei per lavorare sugli aerei.

Requisiti e vantaggi

Coloro che desidereranno partecipare al Recruiting Day Catania per diventare assistenti di volo dovranno avere i seguenti requisiti:

essere in possesso del passaporto europeo/britannico (EU/UK);

avere un’altezza compresa tra 157 cm e 188 cm ;

; essere in grado di nuotare senza aiuti per 25 metri;

possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese , sia scritta che parlata;

, sia scritta che parlata; buona flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

avere una personalità amichevole e socievole;

essere predisposti alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

avere passione per i viaggi e per incontrare nuove persone.

Tutti gli assistenti di volo Crewlink possono anche beneficiare dei seguenti vantaggi:

corso di formazione gratuito per cabin crew;

compenso giornaliero durante la formazione (indennità);

flessibilità con 5 giorni di lavoro e 3 di riposo;

tariffe di viaggio altamente scontate e illimitate;

possibilità di scoprire nuove città e culture durante i giorni liberi;

interessanti opportunità di carriera;

vivere un’esperienza entusiasmante con l’equipaggio di cabina.

Come presentare domanda

Chiunque fosse interessato alle assunzioni Crewlink e al recruiting day Catania per assistenti di volo potrà candidarsi direttamente dal sito ufficiale. In questo caso, sarà necessario selezionare la sede di proprio interesse per svolgere le selezioni in presenza, oppure “Cabin Crew Positions in Europe” per le selezioni online.