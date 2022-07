Lavoro Catania e provincia, da Primark a Lidl: le posizioni disponibili

Lavoro Catania e provincia: tante posizioni aperte da Primark, Lidl e Footlocker. Ecco le figure ricercate.

Lavoro Catania e provincia: nuove posizioni aperte in grandi aziende come Primark, Lidl e Footlocker. Ecco le offerte disponibili e come candidarsi.

Lavoro Catania e provincia: Primark

Le posizioni aperte nello store Primark del Centro Sicilia sono le seguenti:

Addetto/a alle vendite: si ricerca un addetto/a alle vendite part-time 20 ore con contratto a tempo determinato. Richiesta disponibilità flessibile tutti i giorni della settimana ed è preferibile esperienza nel campo del commercio al dettaglio;

si ricerca un addetto/a alle vendite Department manager: si offre contratto full time a tempo indeterminato . Si richiede esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO con esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team. La risorsa deve essere, inoltre, disponibile al trasferimento sul territorio nazionale, con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali Primark è presente;

Store manager Sud Italia: si offre contratto full time a tempo indeterminato. Richiesta esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO ed esperienza nella gestione diretta di team manageriale. La risorsa deve essere disponibile all’inserimento su punti vendita del Sud Italia.

Per candidarsi basta collegarsi al sito Primark nella sezione “Carriere”.

Lidl: le posizioni aperte

Lavoro Catania e provincia: posizioni aperte anche nella catena di supermercati tedesca. Le posizioni aperte presso la sede regionale di Misterbianco sono tante:

Real Estate Specialist Sicilia: contratto di lavoro full time. Si richiede laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale), precedente breve esperienza, dinamicità e forte orientamento all’obiettivo e buone doti organizzative e di pianificazione;

contratto di lavoro full time. Si richiede laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale), precedente breve esperienza, dinamicità e forte orientamento all’obiettivo e buone doti organizzative e di pianificazione; Store manager Catania: contratto a tempo indeterminato. I requisiti richiesti sono: Laurea a indirizzo economico esperienze pregresse nella gestione delle risorse, approccio manageriale e attitudine al problem solving, forte orientamento al cliente e all’obiettivo, ottime doti comunicative e relazionali;

contratto a tempo indeterminato. I requisiti richiesti sono: Laurea a indirizzo economico Graduate Program Generazione Talenti Vendite Sicilia e generazione talenti logistica: si tratta di percorsi lavorativi e formativi di un anno, basati sulla Job Rotation e strutturati in 4 fasi, con la possibilità di sperimentare 6 diverse tipologie di attività affiancando 6 ruoli e colleghi vivendo la continua evoluzione delle realtà Lidl del territorio. La durata è di 12 mesi e si cercano neolaureati;

Area manager Sicilia: contratto a tempo indeterminato. Si richiede: laurea ad indirizzo economico-gestionale, esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, interesse per il settore Retail e per la GDO, spiccate capacità manageriali e di leadership, forti doti analitiche e visione d’insieme, flessibilità territoriale, proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa;

contratto a tempo indeterminato. Si richiede: laurea ad indirizzo economico-gestionale, esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, interesse per il settore Retail e per la GDO, spiccate capacità manageriali e di leadership, forti doti analitiche e visione d’insieme, flessibilità territoriale, proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa; Sales analyst: i requisiti per ricoprire questa offerta di lavoro sono: Laurea ad indirizzo economico, statistico o gestionale, gradita precedente breve esperienza lavorativa, ottima conoscenza di Excel, buona conoscenza della lingua inglese, spiccate capacità organizzative e di analisi, flessibilità e attitudine al problem solving e propensione alle relazioni interpersonali.

Posizioni aperte anche da Footlocker. Si ricercano, nello specifico, addetti/e alle vendite nei vari punti vendita di Catania.

Le competenze richieste sono 0-3 anni di esperienza al dettaglio, sicuro di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata, impegnato a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici,s i accinge a completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione, disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.