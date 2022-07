Concorso Polizia di Stato per diversi ruoli: i bandi

Concorso Polizia di Stato, pubblicati quattro nuovi bandi per l'assunzione di 98 vice-ispettori tecnici impegnati in diverse professioni.

Concorso Polizia di Stato, sono stati pubblicati quattro nuovi bandi, al fine di coprire 98 posti per vice-ispettori tecnici. Ecco di seguito tutte le informazioni su come accedere il bando, sui vari requisiti e le scadenze.

Concorso Polizia di Stato: bando per 50 posti

Il primo bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale riguarda la copertura di ben 50 posti di vice-ispettore tecnico nell’ambito della motorizzazione, di questi 8 posti sono riservati al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici.

I requisiti

I requisiti richiesti per accedere al bando sono:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26

della legge 1° febbraio 1989, n. 53; non aver compiuto il 28° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti all’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età, per la partecipazione al concorso, è di trentatré anni;

essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia di cui al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola idoneità attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità;

essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che, ove siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o

diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi «meccanica, meccatronica ed energia», «trasporti e logistica», ed «elettronica ed elettrotecnica» ,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

diploma di istituto professionale, indirizzo «manutenzione e assistenza tecnica», di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017,

In alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione secondaria superiore di cui al n. 1), possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:

professioni tecniche industriali e dell’informatica (L-P03);

ingegneria industriale (L-09);

In alternativa e in assorbimento del diploma di laurea triennale di cui al n. 2), possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:

ingegneria aerospaziale ed astronautica (LM-20);

ingegneria dell’automazione (LM-25);

ingegneria elettrica (LM-28);

ingegneria meccanica (LM-33);

ingegneria navale (LM-34).

Come presentare la domanda

Le domande di presentazione sono già aperte dalla mezzanotte del 9 luglio, si chiuderanno alle ore 23:59 di giorno 8 agosto, la candidatura va presentata esclusivamente per via telematica utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato, per presentare la domanda è necessario possedere lo SPID.

Concorso Polizia di Stato: 12 posti da vice-ispettore, sezione Polizia Scientifica

Il secondo concorso prevede l’assunzione presso la Polizia di Stato di 12 unità per ricoprire il ruolo di vice-ispettore tecnico, il settore di riferimento però in questo caso sarà quello della polizia scientifica. Di questi 12 posti, quattro posti sono per il profilo chimico-biologico, sei per il profilo elettronico-informatico e due posti per il profilo balistico.

Requisiti richiesti

Per accedere al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26

della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità;

Come presentare la domanda

Concorso Polizia di Stato: 12 posti da vice-ispettore tecnico ambito psicologia

Il terzo concorso prevede l’assunzione presso la Polizia di Stato di 12 unità per ricoprire il ruolo di vice-ispettore tecnico nell’ambito della psicologia, dei 12 posti messi a disposizione, due sono riservati al personale in servizio nel ruolo di sovrintendenti tecnici.

I requisiti richiesti

I requisiti per accedere al bando sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

non aver compiuto il ventottesimo anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti all’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età, per la partecipazione al concorso, è di trentatré anni;

essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia di cui al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola idoneità attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità;

essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio universitari, conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un istituto d’istruzione universitaria equiparato, afferente alle seguenti classi (inclusi i titoli equiparati o equipollenti):

scienze e tecniche psicologiche (L-24);

psicologia (LM-51), in assorbimento del titolo di cui al numero 1);

possesso dei seguenti titoli professionali:

abilitazione all’esercizio della professione di psicologo iunior, ovvero, in assorbimento, di quella di psicologo;

iscrizione all’albo professionale degli psicologi, nella sezione B (psicologi iuniores), o, in assorbimento, nella sezione A (psicologi).

Come presentare la domanda

Concorso Polizia: disponibili 24 nuove unità da vice-ispettore tecnico di impiego equipaggiamento

Il quarto concorso prevede l’assunzione presso la Polizia di Stato di 24 unità per ricoprire il ruolo di vice-ispettore tecnico nel settore di impiego equipaggiamento, dei 24 posti messi a disposizione, quattro sono riservati al personale in servizio nel ruolo di sovrintendenti tecnici.

I requisiti richiesti

Ecco quali sono i requisiti richiesti per accedere al bando:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26

essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia di cui al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola idoneità attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità;

Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che, ove siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o equipollenti, devono essere stati conseguiti presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria equiparato.

diplomi di istruzione secondaria superiore, o titoli equiparati o equipollenti: diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;

diploma di liceo scientifico;

diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi «chimica, materiali e biotecnologie» e «sistema moda» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

diploma di istituto tecnico, settore «economico», indirizzo «amministrazione, finanza e marketing» di cui al decreto del

In alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione secondaria superiore di cui al n. 1), possesso di una laurea

triennale in una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:

professioni tecniche industriali e dell’informatica

scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

scienze e tecnologie chimiche (L-27);

scienze economiche (L-33);

In alternativa e in assorbimento del diploma di laurea

triennale, possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti

classi, o titolo equiparato o equipollente:

ingegneria chimica (LM-22);

ingegneria gestionale (LM-31);

scienza e ingegneria dei materiali (LM-53);

scienze chimiche (LM-54);

scienze dell’economia (LM-56);

scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71).

Come presentare la domanda

