Concorsi Sicilia, posti in università e ASP: i bandi ancora attivi

Concorsi Sicilia 2022: tra gli interessanti bandi ancora attivi, anche uno relativo all'Università degli Studi di Catania. Ecco le opportunità da non perdere.

Concorsi Sicilia 2022: luglio è iniziato, e porta con sé diverse opportunità lavorative, come quelle ottenibili tramite concorso pubblico e valutazione dei titoli. Alcune di queste, tuttavia, sono in scadenza nel giro di pochi giorni. Per altre, invece, restano poco più di due settimane. Ecco i bandi di concorso ancora attivi.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

I bandi più vicini alla scadenza sono senza dubbio quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lo scorso 10 giugno da parte dell’Università degli Studi di Palermo. I due bandi riguardano l’assunzione, per titoli ed esami e a tempo indeterminato:

1 dirigente di II fascia per l’area affari generali, negoziali e del patrimonio mobiliare ;

; 1 dirigente di II fascia per l’area ricerca.

Gli interessati hanno ormai poco tempo a disposizione per presentare titoli, documenti e candidatura, esclusivamente online e tramite Posta Elettronica Certificata, all’Ateneo palermitano: il concorso ha, infatti, scadenza fissata al prossimo 10 luglio 2022, trentesimo giorno a partire dal giorno dopo la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

Offerte lavoro Catania: i bandi UniCT

Anche presso l’Università degli Studi di Catania è tempo di assunzioni. Si ricercano, di fatto, ben 18 figure, afferenti al settore tecnico-amministrativo, categoria C/D, da inserire nell’organico UniCT a tempo indeterminato. Più in particolare, si ricercano:

sette unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale;

unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale; una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania;

unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania; una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;

unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; sette unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa;

unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa; una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania;

unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dei laboratori dell’Università degli studi di Catania; una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Si avrà tempo per inoltrare la propria candidatura fino al prossimo 28 luglio 2022.

Concorsi Sicilia: ASP Trapani

Occorre ricordare, infine, la scadenza fissata al 24 luglio per il concorso per titoli ed esami proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, bandito per la copertura di ben 41 posti di dirigente sanitario e tecnico, così ripartiti: