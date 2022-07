Lavoro Catania Primark: le posizioni aperte

Lavoro Catania Primark: sono diverse le posizioni lavorative aperte presso il punto vendita catanese. Di seguito le informazioni utili per i possibili interessati.

Lavoro Catania Primark: la famosa azienda irlandese di abbigliamento cerca personale nella provincia etnea. Le posizioni aperte sono diverse, quindi perché non dare un’occhiata ai requisiti richiesti per potersi candidare? Di seguito tutte le informazioni utili per chi potrebbe essere interessato ad intraprendere una nuova professione nel campo della vendita di abbigliamento.

Addetto alle vendite: i dettagli

La prima posizione di lavoro Catania Primark aperta è proprio quella di addetto alle vendite. Come scrive l’azienda sul suo sito, questa figura professionale è “il cuore” del suo business, in quanto, promuovendo le vendite, aumenta la redditività. Si tratta di un lavoro part-time di 20 ore settimanali, per cui è richiesta disponibilità flessibile tutti i giorni della settimana.

Una volta assunto, l’addetto alle vendite si occuperà dei seguenti compiti:

Garantire l’ordine e il continuo riassortimento del reparto;

Accogliere il cliente con il sorriso;

Eseguire operazioni di cassa;

Rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Collaborare con tutti i colleghi.

I requisiti da possedere per candidarsi, invece, sono questi:

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Predisposizione a lavorare in team;

Passione per la moda e le tendenze.

Store Manager Sud Italia

Un’altra posizione lavoro Catania Primark aperta è quella di Store Manager Sud Italia, full-time, con cui si avrà la possibilità di gestire un punto vendita con un gruppo manageriale di almeno 15 colleghi, 10 supervisor e un team i circa 300 collaboratori in una superficie media di 4500 mq.

Le mansioni di cui si occupa generalmente uno Store Manager sono:

Guidare, formare e sviluppare il proprio team manageriale;

Gestire commercialmente il punto vendita: monitorare le opportunità commerciali e le analisi delle performance;

Gestire lo stock;

Garantire ottimi standard espositivi del prodotto e di servizio per un’eccellente customer experience;

Gestire il conto economico.

Di seguito, invece, i requisiti ricercati dall’azienda:

Essere dinamici e proattivi;

Avere esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO;

Avere esperienza nella gestione diretta di team manageriale;

Essere disponibili all’inserimento su punti vendita del Sud Italia.

Si ricorda che Primark supporterà economicamente i trasferimenti del nuovo assunto fin dall’assunzione, supportandolo con una specifica policy per supportarti nella mobilità, con un contributo fino a 800€ lordi mensili.

Lavoro Catania Primark: Department Manager

L’ultima posizione aperta è quella di Department Manager, che riguarda le seguenti mansioni:

Guidare, formare e sviluppare un team di almeno 10 persone;

Gestione commerciale del proprio reparto- analisi dei principali KPI e attività di riordino di grandi volumi di merce;

Garantire ottimi standard di vendita per un’eccellente customer experience.

Primark, inoltre, rende noti i requisiti che il perfetto manager dovrebbe avere secondo loro:

Determinazione a crescere per diventare lo Store Manager dei futuri punti vendita in apertura;

Esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO;

Esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team;

Disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale, con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni.

Per avere ulteriori informazioni sui posti di lavoro presentati, si invitano gli interessati a leggere attentamente il sito online dell’azienda.