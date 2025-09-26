Lavoro Ryanair: recentemente Ryanair ha annunciato l’apertura di una nuova base operativa in Sicilia presso l’aeroporto di Trapani-Marsala, prevista per gennaio 2026. L’investimento da 200 milioni di dollari si tradurrà in oltre 800 nuovi posti di lavoro in Sicilia.

Lavoro Ryanair, la nuova base in Sicilia

Ryanair ha annunciato ufficialmente, tramite un recente comunicato, l’apertura di una nuova base operativa all’aeroporto di Trapan -Marsala. La decisione arriva in seguito all’eliminazione dell’addizionale municipale sugli scali minori in Sicilia, provvedimento adottato dalla Regione Siciliana. Questa sarà la ventesima base Ryanair in Italia e la terza sull’isola. L’apertura del nuovo hub comporterà un importante investimento da parte della compagnia: sono previsti l’arrivo di un aereo Boeing 737 già nell’inverno 2025 e di altri due nell’estate 2026. In totale, si parla di un investimento di 200 milioni di dollari, con l’obiettivo di superare 1 milione di passeggeri all’anno.

L’iniziativa avrà un impatto significativo sul territorio, sia dal punto di vista economico che occupazionale. Secondo il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, la nuova base migliorerà i collegamenti per i cittadini siciliani e darà una forte spinta al turismo, non solo verso Trapani, ma in tutta la regione.

Lavoro Ryanair, nuove rotte e posti di lavoro

Dalla nuova base di Trapani- Marsala Ryanair coprirà 23 rotte, di cui 11 nuove da/per Baden-Baden, Bari, Bratislava, Bournemouth, Bruxelles, Katowice, Londra, Pescara, Saarbrücken, Stoccolma e Verona.

Le nuove assunzioni riguarderanno diversi profili sia relativi a personale di bordo che a personali di terra. Nuovi posti di lavoro per: assistenti di volo, piloti, addetti al check-in, addetti ai bagagli e agenti di rampa. Sarà necessario attendere il bando ufficiale di Ryanair.

Lavoro Ryanair, come inviare le candidature

Si ricorda che al momento non è ancora possibile inviare candidature per le future assunzioni che Ryanair effettuerà presso l’aeroporto di Trapani-Marsala. Le selezioni dovrebbero aprirsi più avanti, in prossimità dell’avvio delle attività operative presso lo scalo. Chi è interessato a lavorare con Ryanair, sia in Sicilia che in altre sedi in Italia o all’estero, può comunque visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale della compagnia. In questa pagina sono elencate tutte le posizioni attualmente disponibili, con la possibilità di candidarsi direttamente online compilando il modulo e allegando il proprio curriculum. Per chi desidera lavorare nella nuova base di Trapani-Marsala, è consigliabile continuare a monitorare regolarmente la pagina delle carriere, così da restare aggiornati sulle future selezioni e non perdere eventuali opportunità di lavoro.