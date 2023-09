Lavoro Sicilia: Lidl, JD e Gamestop cercano personale

Lavoro Sicilia:, sono diverse le posizioni aperte sull'Isola, tra le quali spiccano aziende come: JD, Lidl e Gamestop. Ecco i dettagli.

Lavoro Sicilia: diverse aziende cercano personale per ingrandire il loro team, tra queste troviamo: JD Sports Faschion, Lidl e Gamestop. Ecco di seguito cosa sapere su queste posizioni aperte.

Lavoro Sicilia: JD assume

JD Sports Fashion è una delle catene di negozi sportive più note al mondo e cerca un sales assistant a Catania, nello specifico presso il Centro Sicilia, a Misterbianco (CT).

Questa figura si occuperà di:

Assistere il cliente in tutte le fasi della vendita, dalla scelta all’acquisto del prodotto, assicurandosi che i target siano raggiunti;

Fornire alternative e massimizzare le vendite sfruttando anche i canali digitali che l’azienda offre garantendo la massima soddisfazione del cliente;

Assistere al costante mantenimento degli standard sul piano vendita, occupandosi se necessario, della pulizia degli spazi.

Verificare lo stock presente in piano vendita, sostituendolo quando necessario, al fine di garantire che l’intera gamma di taglie sia presente.

Tuttavia per far parte del team di JD, è necessario possedere i seguenti requisiti:

Esperienza nel settore Retail preferibile;

Ottime doti di comunicazione e gestione del cliente;

Predisposizione al lavoro in team e buon livello di attenzione al dettaglio.

Lavoro Sicilia: Lidl assume

Lidl, azienda leader nel settore dei supermercati cerca un addetto alla vendita part time da inserire nel suo team, per il punto vendita di Marsala. Le principali mansioni di questa figura sono:

assistere il cliente;

ordinare i prodotti sugli scaffali;

gestire la cassa;

rendere l’esperienza di acquisto più veloce e piacevole per i clienti;

sistemare e pulire i locali.

Per saperne di più sui requisiti e sul contratto di lavoro offerto, si consiglia di leggere con attenzione l’offerta di lavoro.

Lavoro Sicilia, Gamestop assume

Gamestop, azienda leader del mondo videoludico, cerca personale per la sua sede a Ragusa, si cerca nello specifico un addetto alle vendite, che deve svolgere le seguenti mansioni:

Preparazione, esposizione e vendita dei prodotti;

Transazioni di cassa;

Tenere pulito e ordinato il negozio;

Assistenza ai clienti.

Per svolgere questa mansione inoltre sono richiesti i seguenti requisiti:

Buone conoscenze informatiche;

Attitudine al contatto col cliente;

Voglia di lavorare in team;

Spirito commerciale;

Disponibilità a lavorare nel week end.

La normativa vigente relativa all’attivazione del contratto a chiamata prevede che il soggetto debba necessariamente avere meno di 24 anni o più di 55 anni. Per questo motivo non potremo tenere in considerazione, per l’offerta di lavoro in oggetto, candidati la cui età anagrafica non rispetta i requisiti sopra descritti.