Lavoro Catania: Primark, Decathlon e Foot Locker

Lavoro Catania: aziende come Primark, Decathlon e Foot Locker sono alla ricerca di personale. Ecco i dettagli sulle posizioni aperte.

Lavoro Catania: Primark assume

Primark, grande realtà nell’ambito del fashion retail, è in cerca di una figura professionale che ricopra il ruolo di team manager, per rinforzare il personale all’interno del punto vendita sito a Catania. Questa figura dovrà guidare, sviluppare e formare un team composto da 10 persone così come la coordinazione e la gestione del reparto di competenza. L’inserimento prevede un contratto di lavoro full-time, con contratto a tempo indeterminato. In basso, i requisiti richiesti dall’azienda:

Pregressa esperienza di almeno 1 anno nel mondo retail/GDO;

di almeno 1 anno nel mondo retail/GDO; Determinazione a crescere per futura posizione da Store Manager ;

a crescere per futura posizione da ; Disponibilità al trasferimento, ove richiesto, sul territorio nazionale;

al trasferimento, ove richiesto, sul territorio nazionale; Dinamicità e proattività;

Decathlon alla ricerca di personale

Il punto vendita Decathlon situato a Catania, in via Gelso Bianco, desidera assumere una figura di sales assistant appassionata di fitness e sport acquatici da poter integrare nel team di lavoro. Il contratto di lavoro proposto prevede un part-time misto da 20 ore settimanali ed una durata da 1 a 6 mesi, per circa 800€ lordi al mese. Di seguito, le responsabilità del candidato:

Accogliere e accompagnare il cliente all’acquisto;

Garantire la disponibilità dello stock;

Gestione del layout e del merchandising del negozio;

Foot Locker, punto di riferimento per l’ambito retail, è attualmente alla ricerca di addetti alla vendita da integrare al team di stanza nel punto vendita di Catania, in via Etnea 220/222, da inserire tramite contratto part-time. Ecco i requisiti richiesti a chi desidera inviare la propria candidatura:

Pregressa esperienza di vendita al dettaglio (gradita);

di vendita al dettaglio (gradita); Prontezza nell’apprendere informazioni sui prodotti, da condividere coi clienti;

nell’apprendere informazioni sui prodotti, da condividere coi clienti; Disponibilità e flessibilità;

A chiunque desideri inviare le proprie candidature per le posizioni aperte di cui si è presa visione, si consiglia di visitare i siti ufficiali dei punti vendita per eventuali maggiori informazioni in merito alle opportunità lavorative.