Se il contratto di lavoro arriva prima che termini il master: il caso di successo del Master THEM in Tourism, Hospitality & Event Management

Il turismo sta attraversando un periodo di forte crescita, con +12,2% di presenze turistiche e +22,9% di spesa turistica rispetto al 2022 (dati Demonskopika). Si conferma la prima industria in Italia per opportunità di lavoro con un +13,8% di nuovi posti di lavoro dipendente solo nel 2023 (dati Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), complici anche le numerose nuove aperture alberghiere, e quelle in programma per il 2024 e 2025, soprattutto a 5 stelle e non solo nelle principali città italiane.

Il punto di riferimento in Italia per i tanti giovani ambiziosi e desiderosi di intraprendere una carriera di successo in questo bellissimo ed esclusivo settore è sicuramente il Master THEM in Tourism, Hospitality & Event Management di BeAcademy.

Sono tantissime le storie di successo raccontate dagli studenti del Master THEM, come è visibile tra le oltre 200 eccellenti recensioni verificate presenti nella pagina facebook (https://www.facebook.com/BeAcademysocialpage).

Tra le storie più significative, ne abbiamo scelte tre, in segmenti differenti del settore turistico (Hotellerie, Eventi, Destination Marketing), e abbiamo raccolto in un video la loro esperienza formativa e professionale.

Un denominatore comune di queste tre testimonianze è che si tratta di studenti che hanno trovato lavoro in realtà internazionali prima ancora della fine del Master, appena terminata la parte didattica. Il placement, infatti, è uno dei punti di forza del Master THEM. La quasi totalità degli iscritti viene infatti assunto appena finita l’esperienza di stage, retribuito e garantito, e una buona percentuale addirittura durante le lezioni.

Questo grazie a consolidate relazioni con oltre 500 aziende a livello internazionale di cui fanno parte le migliori catene alberghiere del lusso, le più importanti agenzie internazionali di organizzazione eventi, le società di luxury destination wedding, gli enti e le organizzazioni più rinomate al mondo di destination marketing, le società di hospitality real estate management, etc., che puntano sul Master THEM per selezionare il proprio personale e che hanno consentito di raggiungere un tasso di occupazione subito dopo lo stage di oltre il 90%.

Già durante la parte didattica avviene il primo contatto con le aziende. Più di 100 top manager dell’hotellerie e della meeting industry dei luxury brand più importanti a livello internazionale condividono la loro esperienza e le loro tecniche di management durante le 400 ore di didattica, laboratori e project work all’insegna di una formazione rivolta al “saper fare”.

La prima testimonianza è quella di Denise Sciacca, studentessa di Catania, che si è iscritta al Master THEM 2023, iniziando il percorso il 9 gennaio 2023 e assunta già a marzo 2023 come Front Desk & Guest Relations Agent dal Gruppo Belmond, uno dei brand dell’hotellerie di lusso più importanti al mondo, nel bellissimo Hotel Villa Sant’Andrea di Taormina, 5 stelle lusso.

La seconda storia di successo è quella di Grazia Taccetta, studentessa di Torino, anche lei assunta appena dopo tre mesi dall’inizio del Master dal Torino Convention & Visitors Bureau, l’ente di riferimento per il destination management e marketing del capoluogo piemontese, considerato una delle organizzazioni più importanti in Italia per lo sviluppo turistico sostenibile e degli eventi, occupandosi di Sviluppo e Promozione del turismo congressuale.

Infine, chiudiamo con Nadia Zenti, studentessa di Milano. Anche lei come le sue colleghe ha frequentato l’edizione iniziata il 9 gennaio 2023 e assunta agli inizi di marzo 2023 come Event Manager da una delle agenzie di organizzazione eventi leader a livello internazionale, AIM Group International, presente con oltre 15 sedi in Europa.

“Queste sono solo tre delle centinaia di storie di successo che il Master THEM ha registrato in questi anni – commenta Alessia Di Raimondo, General Manager e Co-founder BeAcademy – Il nostro ufficio placement garantisce a tutti i masterini una assistenza continua e personalizzata, con un servizio di career coaching e un lifelong placement garantito anche a distanza di anni dal completamento del Master. I nostri studenti ci indicano il ruolo a cui ambiscono, l’azienda e la sede di preferenza e noi ricerchiamo, selezioniamo e attiviamo per loro ed in esclusiva le migliori opportunità professionali”.

Le iscrizioni alla nuova edizione sono aperte a tutti gli appassionati del settore e ai laureandi e laureati di tutti i Corsi di Laurea sia Triennale che Magistrale. Per partecipare alle selezioni basterà compilare il form su www.beacademy.it o inviare una email a segreteria@beacademy.it per prenotare un colloquio. Disponibili agevolazioni finanziarie per un’iscrizione semplice ed economicamente sostenibile, a partire dalle borse di studio e i pagamenti dilazionati, senza interessi.