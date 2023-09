Il Soccorso Alpino regionale cerca volontari: come candidarsi

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia è alla ricerca di operatori di soccorso e operatori tecnico sanitari. Ecco come candidarsi.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia recluta operatori di soccorso e operatori tecnico sanitari, medici e infermieri. È possibile candidarsi entro il 30 settembre 2023, ma è da tener presente che si tratta di un’attività di volontariato non retribuita. Per entrare a far parte del team, bisogna superare delle prove selettive che si svolgeranno in Sicilia nei giorni 7 e 8 ottobre 2023.

Operatore di soccorso alpino: i requisiti

Per diventare operatore di soccorso alpino (osa) sono richiesti i seguenti requisiti:

età compresa tra i 18 e i 45 anni;

iscrizione al Club Alpino Italiano ;

; capacità di arrampicare su roccia da primo di cordata su difficoltà minima di IV grado uiaa;

capacità di movimentazione in ambiente montano, impervio e su terreno innevato;

conoscenza delle manovre di corda e di autosoccorso;

ottima predisposizione al lavoro di squadra.

Operatori tecnico sanitari: i requisiti

Per diventare operatore tecnico sanitario (ots), medico o infermiere, si dovranno possedere invece i seguenti requisiti:

età non superiore ai 45 anni;

iscrizione al Club Alpino Italiano;

capacità di arrampicata su roccia da secondo di cordata su difficoltà minima di IV grado uiaa;

da secondo di cordata su difficoltà minima di IV grado uiaa; buona capacità di movimentazione in ambiente montano impervio e su terreno innevato ;

; esecuzione di discesa in corda doppia;

ottima predisposizione al lavoro di squadra.

Cosa succede dopo le selezioni?

Una volta superate le selezioni d’ingresso, i candidati inizieranno un percorso formativo. Finito questo, si acquisirà la qualifica che permetterà al volontario di svolgere il servizio, partecipare attivamente agli interventi di soccorso e prendere dunque parte alla vita della propria stazione territoriale di appartenenza.