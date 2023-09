Concorsi Sicilia: bandi attivi anche per diplomati

Concorsi Sicilia: al momento sono attivi bandi anche per diplomati. Perché non dare un'occhiata? Di seguito tutte le informazioni utili per gli interessati.

Concorsi Sicilia: tante opportunità lavorative nel territorio dell’Isola. Richiesti assistenti sociali, ma opportunità lavorative anche al Policlinico di Catania ed al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Di seguito tutti i dettagli per chiunque sia interessato a candidarsi.

Concorsi Sicilia: il bando per assistenti sociali

Il Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, ha indetto un concorso per assistenti sociali. La selezione pubblica ha l’obiettivo di assumere due risorse mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale.

I requisiti

Per partecipare al concorso per assistenti sociali sono richiesti alcuni requisiti, come ad esempio:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o altra categoria indicata nel BANDO;

conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici più diffusi;

possesso dell’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.

Inoltre, bisogna essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale (L) ex D.M. 270/04 nella classe L 39 “Servizio Sociale”;

Laurea triennale ex D.M. 509/99 nella classe 06 “Scienze del Servizio Sociale”;

Laurea magistrale (LM) ex DM 270/04 nella classe LM 87 “Servizio Sociale e Politiche Sociali”;

Laurea specialistica (LS) ex DM 509/99 nella classe 57/S “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”;

Diploma Universitario ex L. 341/1990 in “Servizio Sociale”;

Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in “Servizio Sociale”.

Per candidarsi c’è tempo fino al 22 settembre 2023.

Concorsi Sicilia: CNR cerca personale

È stato prorogato il termine per presentare la domanda di ammissione al concorso CNR 2023 per 138 posti nel ruolo di collaboratori amministrativi diplomati: adesso sarà possibile candidarsi entro il 26 settembre 2023. In particolare, due posti sono destinati alla sede di Palermo.

I requisiti

Tra i requisiti per mandare la propria candidatura, i seguenti:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore a 18 anni;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Concorsi Sicilia: il Policlinico di Catania assume

Pubblicato un avviso per la selezione di quattro addetti agli affari generali con profilo professionale di coadiutore amministrativo da impiegare presso il Policlinico G. Rodolico – San Marco. La selezione è dedicata agli iscritti al Centro per l’impiego ed finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato.

I requisiti

Per potersi candidare, gli interessati devono essere in possesso di alcuni requisiti, tra i quali: