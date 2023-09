Nel Catanese si cercano anziani per presidiare scuole: come candidarsi

"Stiamo cercando nonni volontari per favorire l’attraversamento degli alunni davanti ai plessi scolastici": le parole del sindaco.

A Belpasso si cercano anziani volontari: “Stiamo cercando nonni volontari per favorire l’attraversamento degli alunni davanti ai plessi scolastici, negli orari di entrata e uscita da scuola, ma non solo“, ha reso noto il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

L’iniziativa

Il Comune ha pubblicato nel sito istituzionale un avviso per la formazione di una graduatoria legata alle attività socialmente utili dedicata ai cittadini anziani. In particolare, si tratta di prestare attività durante l’entrata e l’uscita dalle scuole, sugli scuolabus e controllare gli impianti sportivi, i parchi gioco, ed altre strutture.

“L’amministrazione comunale – ha annunciato il sindaco – mira, attraverso le attività socialmente utili dei nonni, a creare un sistema di sicurezza intorno ai minori, ma soprattutto intende favorire l’integrazione degli anziani e dei pensionati nella società attiva, assicurando loro un ruolo nella vita sociale di tutti i giorni, sostenendone anche il reddito. Sentirsi utili migliora la qualità della vita e delle relazioni“.

Come candidarsi

Gli interessati dovranno mandare la propria candidatura entro il 29 settembre prossimo, direttamente presso gli uffici del comune o tramite mail.

La graduatoria permetterà agli idonei di partecipare ad una formazione teorico-pratica realizzata dal comando di polizia locale. “Ovviamente i nonni vigile devono possedere dei requisiti base, come per esempio avere un’età compresa tra i 60 e i 75 anni, essere in possesso di idoneità psico-fisica, e non appartenere allo stesso nucleo familiare – ha detto Caputo -. Poi ci sono altri requisiti, come entusiasmo e voglia di partecipare, ma questi ultimi sono certo che non mancheranno“, conclude il sindaco Caputo.