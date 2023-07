Concorsi Sicilia: assunzioni in Università e Enti dell’Isola

Concorsi Sicilia: tra le diverse opportunità aperte al momento sono previsti alcuni bandi di università e enti dell'Isola.

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità al momento attive per coloro i quali vogliono lavorare nel settore pubblico. In particolare, l‘Università di Catania, il Centro Neurolesi di Messina e l’Università di Palermo sono alla ricerca di personale per ricoprire diverse posizioni. Ecco tutti i dettagli in merito a questi concorsi.

Concorsi Sicilia: Università di Catania

Per quanto riguarda il primo concorso proposto, l’Università di Catania ha pubblicato un bando nel quale è aperta la chiamata per professori di prima fascia. In particolare, il bando riguarda i seguenti settori concorsuali:

Dipartimento: Fisica e astronomia «Ettore Majorana», settore concorsuale: 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali;

«Ettore Majorana», settore concorsuale: 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali; Dipartimento: Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, settore concorsuale: 09/E3 – Elettronica, settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 «Elettronica»;

settore concorsuale: 09/E3 – Elettronica, settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 «Elettronica»; Dipartimento: Matematica e informatica , settore concorsuale: 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare: MAT/05 «Analisi matematica»;

, settore concorsuale: 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare: MAT/05 «Analisi matematica»; Dipartimento: Scienze biologiche, geologiche e ambientali, settore concorsuale: 05/E2 – Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare: BIO/11 «Biologia molecolare».

Per poter presentare la domanda, è necessario effettuare l’opportuna procedura telematica entro la data di scadenza prevista per il 16 luglio 2023. Per ulteriori dettagli sul concorso e sui requisiti per ogni singola posizione si rimanda alla lettura del bando integrale.

Subito lavoro Sicilia: Centro Neurolesi di Messina

Tra i concorsi Sicilia al momento attivi ne è presente uno che riguarda l’I.R.C.C.S. di Messina. Si tratta del Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, il quale ha pubblicato un bando di concorso pubblico che si svolgerà per titoli ed esami. In particolare, il bando mira alla copertura di 15 posti di ricercatore sanitario, categoria DS, a tempo determinato della durata di 5 anni.

Nello specifico, i posti sono suddivisi come segue:

7 posti di ricercatore sanitario, categoria DS, livello D super, da assegnare ai laboratori di ricerca afferenti alla linea di ricerca 3 «Neuroscienze sperimentali in riabilitazione» ;

; 1 posto di ricercatore sanitario, categoria DS, livello D super, da assegnare ai laboratori di ricerca afferenti alla linea di ricerca 1 «Innovazione tecnologica in neuroriabilitazione» ;

; 7 posti di ricercatore sanitario, categoria DS, livello D super, da assegnare ai laboratori di ricerca afferenti alla linea di ricerca 1 «Innovazione tecnologica in neuroriabilitazione» e linea di ricerca 2 «Neuroimaging Avanzato e Modelli Neuroriabilitativi».

Per conoscere i requisiti per ogni posizione si rimanda al bando integrale, mentre per presentare la domanda è necessario rispettare la scadenza del 9 luglio 2023.

Offerte di lavoro Sicilia: Università di Palermo

Infine, tra le proposte dei concorsi Sicilia al momento attive è presente anche un bando dell’Università di Palermo. In particolare, si tratta di una chiamata per 28 posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e dipartimenti.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al prossimo 13 luglio 2023, con procedura esclusivamente telematica. Infine, per conoscere le posizioni disponibili e i rispettivi requisiti, si rimanda alla lettura del bando integrale dell’Università di Palermo.