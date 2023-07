Uomo gambizzato a Catania: nuova sparatoria nella città etnea

Una nuova sparatoria si è verificata a Catania: a farne le spese questa volta è un 47enne che è stato gambizzato.

Catania come il far west: si torna a parlare di una sparatoria nella città etnea. L’ultima, avvenuta intorno alla mezzanotte tra il 5 e il 6 luglio ha visto coinvolto un uomo di 47 anni che è stato gambizzato al Villaggio Sant’Agata mentre si trovava sul suo scooter. Si indaga sulla vicenda, tentando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Sul luogo è intervenuta la polizia per comprendere come si sono svolti i fatti. Nel frattempo, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Garibaldi centro per ricevere i primi soccorsi.

La notizia arriva poco dopo la sparatoria di Nesima, in cui ha perso la vita un 27enne albanese colpito alla tempia da un proiettile. Per il caso di Nesima, sono tre le persone fermate, anche se si stima che in totale le persone coinvolte siano 5.