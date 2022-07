Lavoro Catania, Lidl assume: le posizioni aperte

Lavoro Catania: Lidl apre moltissime posizioni e offre possibilità di lavoro in diversi ambiti e con differenti mansioni. Ecco le offerte principali e i requisiti.

Sono molte le offerte di lavoro Catania attualmente attive presso Lidl Italia. Infatti, la catena di supermercati diffusa in Italia e all’Estero offre continuamente posti di lavoro a tutti i cittadini. Ecco le posizioni attualmente disponibili e i requisiti necessari per potersi candidare.

Lavoro Catania: le posizioni aperte

Real Estate Specialist

Chi si candiderà per questa posizione avrà l’opportunità di conoscere a 360° le dinamiche Real Estate e Property di una multinazionale strutturata e la possibilità di indirizzare il proprio futuro in diversi ambiti.

I candidati che verranno assunti avranno la possibilità di gestire i progetti in autonomia. I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Real Estate Specialist sono:

Laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale);

Precedente breve esperienza;

Dinamicità e forte orientamento all’obiettivo;

Buone doti organizzative e di pianificazione;

Buona predisposizione alle relazioni interpersonali.

Per tutte le info e per inviare la propria candidatura è necessario recarsi sul sito di lidl.it

Store Manager

Un’altra opportunità di offerte lavoro Catania Lidl riguarda Il Capo Filiale-Store Manager che è responsabile della gestione economica e commerciale di un punto vendita e del coordinamento di un team di circa 20 risorse. Garantisce, inoltre, l’applicazione delle direttive aziendali e il rispetto delle norme di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro, senza mai perdere di vista l’orientamento al cliente.