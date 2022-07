Lavoro Sicilia, da Lidl a Zara: tutte le posizioni aperte

Lavoro Sicilia, sono diverse le posizioni aperte per lavorare con alcune importanti aziende nei vari punti vendita situati in tutta la regione: tutte le info utili per candidarsi.

Lavoro Sicilia: posizioni aperte per lavorare con grandi aziende come Lidl, Penny Market e Zara. Si cerca personale per i punti vendita in diverse zone della regione. Ecco le principali posizioni aperte.

Lavoro Sicilia: Lidl cerca personale

La nota catena di supermercati tedesca è in cerca di personale per il punto vendita di Giarre e per Trapani. Le posizioni da ricoprire sono quelle di Operatore di Filiale part-time appartenente alle categorie protette (Legge 68/99) e di Store Manager.

L’Operatore di Filiale part-time, appartenente alle categorie protette (Legge 68/99), per il punto vendita di Giarre, si occuperà delle attività interne al punto vendita, come ordinare scaffali e rifornirli, mantenere la pulizia all’interno e all’esterno delle filiali, rendendo l’ambiente più piacevole per la clientela, e occuparsi della preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione. Tra i requisiti richiesti, l’iscrizione alla lista delle categorie protette, orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra affidabilità e flessibilità e capacità di multitasking.

Lo Store Manager, o Capo Filiale, per il punto vendita di Trapani, si occuperà della gestione economica e commerciale del punto vendita e del coordinamento di un team di circa 20 persone. Deve, inoltre, garantire il rispetto delle direttive aziendali e delle norme di sicurezza e igiene. Tra i requisiti richiesti, laurea a indirizzo economico, esperienze pregresse nella gestione delle risorse, approccio manageriale e attitudine al problem solving, forte orientamento al cliente e ottime doti comunicative e relazionali.

Penny Market

L’ altra nota catena tedesca di supermercati è in cerca di personale per il punto vendita di Gela e per la piattaforma logistica di Catania. Le figure ricercate sono quelle di Addetto alla Vendita e Banco Gastronomia e Addetto al Ricevimento Merci.

L’Addetto alla Vendita e Banco Gastronomia deve possedere una buona conoscenza dei prodotti tipici di una gastronomia e buone capacità nella gestione e nell’allestimento di un banco. Tra i requisiti richiesti, ottime capacità organizzative, proattività, voglia di fare e spirito di squadra.

Quella dell’Addetto al Ricevimento Merci, è un’ottima posizione per chi cerca subito lavoro Catania dato che opererà nella piattaforma logistica della città etnea e avrà la responsabilità di ricevere la merce e garantire che la stessa sia conforme alle norme del controllo qualità, coordinare i colleghi delle cooperative per l’inserimento della merce a magazzino, controllare e registrare le fatture e le bolle relative alla merce ricevuta. Tra i requisiti richiesti, flessibilità, organizzazione e un forte senso di responsabilità. Si offre contratto a tempo determinato.

Offerte lavoro Sicilia: Zara

L’azienda spagnola, specialista di abbigliamento e accessori, è alla ricerca di personale per i punti vendita di Messina e Palermo. Le figure ricercate sono quelle di Operation Manager di Negozio e di Visual Merchandiser di Negozio.

L’Operation Manager di Negozio, per il punto vendita di Messina, sarà responsabile della gestione e controllo dello stock di negozio, la ricezione e movimentazione della merce e il mantenimento dell’ordine in magazzino. Sorveglierà, inoltre, le operazioni di cassa, gestendo eventuali criticità e prenderà decisioni riguardanti l’organizzazione delle risorse, mantenendo le norme di sicurezza. Tra i requisiti richiesti, spiccata leadership, senso di responsabilità, flessibilità, spirito innovativo, passione per i dispositivi digitali e disponibilità a viaggiare.

Il Visual Merchandiser di Negozio si occuperà di creare allestimenti in linea con le politiche commerciali e di visual merchandising dell’azienda, curare il layout del negozio e creare strategie per favorire la vendita. Tra i requisiti richiesti, passione per la moda, flessibilità e disponibilità a lavorare in contesti dinamici.