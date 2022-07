UNICT – Laureati in Giurisprudenza, da voto di laurea a retribuzione: i dati AlmaLaurea

Nancy Randazzo

Ho 21 anni e sono una studentessa di Scienze e Lingue per la comunicazione Internazionale presso l'università degli studi di Catania. Ho una passione per il giornalismo che mi ha portato alla gestione di un blog e a scrivere per Live Unict. Mi piace tenermi sempre aggiornata riguardo al mondo che mi circonda e sono molto attiva in ambito universitario. Credo che nel concetto di formazione ci siano anche le esperienze di vita e di quelle cerco di farne il più possibile. Per il resto leggendo qualche mio articolo si può ben capire di che pasta sono fatta.