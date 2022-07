Concorso Carabinieri per tenenti nel ruolo forestale: i requisiti

Concorso Carabinieri: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso con tutte le info utili per prepararsi e i requisiti necessari.

Pubblicato il bando di concorso carabinieri per 11 tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri. Ecco di seguito tutte le info utili per presentare domanda.

I posti a concorso

Gli 11 posti disponibili per il concorso carabinieri per tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale sono così ripartiti:

9 posti per i cittadini italiani in possesso dei requisiti sottoelencati, di cui uno riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

in possesso dei requisiti sottoelencati, di cui uno riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 2 posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a “eccellente”, in possesso dei requisiti sottoelencati.

Concorso Carabinieri: i requisiti

Possono partecipare al Concorso 11 Tenenti in SP Ruolo Forestale Carabinieri 2022 i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (2 Agosto 2022), siano in possesso dei seguenti requisiti. Non abbiano superato il giorno di compimento del:

40° anno di età, se appartenenti all’Arma dei Carabinieri ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri;

di età, se appartenenti all’Arma dei Carabinieri ai 34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che sono stati richiamati per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;

di età, se che abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che sono stati richiamati per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo; 50° anno di età, se militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori;

di età, se militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti categorie;

Inoltre, si dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio appartenenti alle classi di laurea magistrale:

scienze e tecnologie agrarie (LM-69);

scienze e tecnologie alimentari (LM-70)

scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73)

scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75);

scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);

architettura del paesaggio (LM-03);

architettura e ingegneria edile-architettura (LM-04);

giurisprudenza (LMG-01);

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);

ingegneria civile (LM-23);

ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);

scienze della sicurezza (LM-26);

ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35);

pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);

biologia (LM-6);

biotecnologie agrarie (LM-7);

scienze della natura (LM-60);

scienze e tecnologie geologiche (LM-74);

scienze geofisiche (LM-79).

Le prove

Lo svolgimento del Concorso 11 Tenenti in SP Ruolo Forestale Carabinieri 2022 prevede:

eventuale prova di preselezione;

due prove scritte;

valutazione dei titoli di merito;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici;

accertamenti attitudinali;

prova orale;

prova facoltativa di lingua straniera.

Domande

Le domande di partecipazione al concorso Carabinieri per 11 tenenti dovranno essere inviate esclusivamente tramite il portale dei concorsi dell’Arma dei Carabinieri dal 2 luglio al 2 agosto 2022.

Si consiglia l’attenta lettura del bando.